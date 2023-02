La exesposa de John Poulos, vinculado al femicidio de Valentina Trespalacios, habló sobre su relación 

“Era controlador y abusivo”, dijo Ashley Poulos, exesposa de John Poulos. Él es el presunto responsable del femicidio de Valentina Trespalacios, una DJ colombiana. La mujer habló ante medios locales de Wisconsin y dio detalles sobre su relación.

En una nota del medio colombiano El Tiempo, publicada el jueves 2 de febrero de 2023, se reseñó que el hombre, de 35 años, es padre de tres niños y se habría divorciado de Ashley en enero de 2021. Además se conoce -según versiones de Daily Mail- que la mujer habría presentado "una orden de alejamiento en su contra por ser violento”.

Ashley contó que "John abandonó a sus hijos y no los ha visto en persona desde que se fue de Wisconsin en enero de 2021".

Incluso la joven mencionó que no le sorprendían las acusaciones que recaen en contra de su expareja. "Basándome en su comportamiento pasado y su naturaleza controladora, no puedo decir que me hubiera sorprendido por completo porque todos sabíamos que él era el tipo de persona que es muy controladora y abusiva".

La estadounidense también comentó que tras su separación el hombre abandonó Estados Unidos y viajó por varios países, entre ellos, Chipre, Turquía y Ucrania. Pese a ello, no ha pagado la manutención de sus tres hijos. En su país natal tiene una demanda y orden de arresto por esta causa.

Finalmente, Ashley reconoció que sabía que John había estado en Colombia y lamentó lo ocurrido con Valentina.

El cuerpo de la joven DJ fue encontrado el 22 de enero en una maleta. Según varios videos, John Poulos fue la última persona que estuvo con ella. Incluso se lo ve sacando una maleta en su vehículo.