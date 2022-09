Live-action de la “Sirenita”: Reacción de las niñas al ver por primera vez el tráiler

Hace apenas unos días, salió el primer tráiler de la Sirenita en live action el cual fue lanzado en un evento de Disney y Pixar en California, Estados Unidos. El breve clip da un primer vistazo de Ariel, la sirenita que será interpretada por Halle Bailey.

A lo largo del avance canta un fragmento de la canción 'Part Of Your World' y nada entre los arrecifes de coral.

Esto sorprendió a varios fanáticos y se volvió un tema de conversación en todo el mundo, y ha generado muchas críticas tanto positivas como negativas.

Sin embargo, algo que está captando la atención de las personas es la reacción que tienen las niñas con este primer adelanto.

Es así que en varias redes sociales se publicaron algunos videos donde destaca la forma en que las pequeñas ven a la nueva Ariel.

Un ejemplo de esto es Maya, una niña que fue grabada por su madre. "¡Mami! Es como yo" exclamó con emoción.

La pequeña Maya no ha sido la única que ha tenido una reacción así, varia madres de diferentes regiones del mundo se unieron a compartir cual es la primera reacción de sus hijas ante el video.

Y en general, las niñas de raza negra se sorprenden y emocionan cuando ven que Bailey aparece en la pantalla, el rostro se les ilumina al ver que una princesa de Disney es parecida a ellas.

En las diferentes plataformas, este tipo de clips se contrastan con las personas que no dejan de criticar el tráiler en su descontento por la elección de la actriz para protagonizar el clásico personaje.

Ante estas reacciones la propia actriz que encarna a la sirenita del live-action dio una respuesta en twitter, allí publicó un video donde se recopilan varios fragmentos y escribió: “la gente me ha estado enviando estas reacciones durante todo el fin de semana y estoy realmente asombrada, esto significa el mundo para mí”.

people have been sending these reactions to me all weekend and i’m in truly in awe ♥️this means the world to me ?? https://t.co/cuKjKN8nxH