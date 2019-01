La OEA no reconoce la legitimidad del Gobierno de Maduro

Este jueves 10 de enero, Nicolás Maduro juró por un segundo período de Gobierno que lo mantendrá en el poder hasta el año 2025 en medio de acusaciones de ilegitimidad por la forma en que el líder chavista consiguió la reelección.

La legalidad del segundo mandato de Maduro ha sido cuestionada por la oposición venezolana y numerosos gobiernos extranjeros que no reconocen los resultados de las elecciones de mayo de 2018, en las que el jefe de Estado fue reelegido con cerca del 70 % de los votos.

Revisemos las siguientes reacciones que ha generado este nuevo mandato a nivel mundial:

La Organización de Estados Americanos (OEA) acordó este jueves 10 de enero "no reconocer la legitimidad" del período del régimen de Maduro a partir del 10 de enero de 2019. También llamó a que se celebren nuevos comicios "en una fecha cercana" con observación internacional.

En una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, una resolución en este sentido presentada por Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Paraguay logró 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones, y será transmitida "inmediatamente" al secretario general de las Naciones Unidas.

La resolución demanda, además, "la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos".

Además, insta al "régimen venezolano" a que permita el "inmediato ingreso de ayuda humanitaria" para su pueblo, a fin de "prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública".

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, desde su cuenta de Twitter indicó: ''Saludamos el compromiso de los países de las Américas desconociendo al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro. El pueblo de Venezuela no está solo'', escribió.

También el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció que cortará relaciones diplomáticas con Venezuela.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, escribió en su cuenta de Twitter: ''El victimario que se victimiza. Nicolás Maduro hoy intenta burlarse de la democracia. Los venezolanos lo saben, el mundo lo sabe. Venezuela vive bajo una dictadura''.

El Gobierno de Estados Unidos también no reconocerá la toma de posesión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a la vez que incrementará su presión sobre ese "régimen corrupto".

"Estados Unidos no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro", aseguró John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en un mensaje en su cuenta de Twitter.

The US will not recognize the Maduro dictatorship’s illegitimate inauguration. We will continue to increase pressure on the corrupt regime, support the democratic National Assembly, and call for democracy and freedom in Venezuela.