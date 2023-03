El detalle del nuevo avance de La Sirenita que predice un mal para los espectadores

Un nuevo avance del ‘remake’ de La Sirenita parece confirmar los temores más grandes de los espectadores quienes esperan no llevarse otra decepción con un nuevo ‘live action’ de una de las empresas más grandes del cine.

El avance fue presentado durante la noche de los premios Oscar y los críticos pusieron el dedo sobre el detalle que causaba preocupación, como en ‘remakes’ anteriores. Es, nada más y nada menos que, el aspecto de los personajes no humanos de la historia.

Es que el performance de Halle Bailey y de Javier Bardem gusta mucho, pero no es el caso de otros que tuvieron que ser computarizados “como es el caso del cangrejo Sebastián o el pez Flounder, empezamos a ver las costuras del complejo proceso de llevar La sirenita al formato de acción real. Por muy entrañables que fueran estas criaturas en su versión animada, cuando se les da un aspecto realista para encajar en la estética del remake la cosa cambia”, según Yahoo.

Es que lo críticos, expertos y no expertos, sostienen que el detalle de los animales animados dio un tinte raro en otras películas como ‘El libro de la selva’ o ‘Aladdín’, que contaron con personajes no humanos y que causaron sensaciones extrañas, no necesariamente positivas o satisfactorias, en quienes vieron las pelis.

Según el bloguero Alberto Cano, “Viendo el tráiler, mi sensación inicial ha sido de extrañeza y rechazo, porque si ya de por sí un cangrejo tiene aspecto de pocos amigos, imaginar este diseño cantando y hablando con el salero propio de Sebastián me da hasta escalofríos”.