Greta toma el consejo de Trump y se "relaja"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó que Greta Thunberg sea la personalidad del año 2019 de la revista Time. Para el republicano, la adolescente de 16 años -que se volvió un ícono de la lucha contra el cambio climático- debería "relajarse" e ir al cine "con un amigo".

El mandatario estadounidense expresó su comentario a través de Twitter, plataforma que anteriormente usó para rechazar el accionar de la joven activista.

"Tan ridículo. ¡Greta debe trabajar en su problema de manejo de ira, y luego ir a ver una buena película con un amigo!, ¡Relajate, Greta, relajate!", tuiteó el mandatario norteamericano.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

La reacción de Trump contra Thumberg llegó un día después de que Time la nombró personalidad del año. En su tapa, la reconocida revista celebró "el poder de la juventud" en una foto que muestra a la ambientalista de pie sobre una roca golpeada por las olas.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO