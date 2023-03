‘IPhone de Oro’: el extravagante regalo de Messi para la selección Argentina

“Quería hacer algo especial”, aseguró el argentino Lionel Messi, tras regalar 35 teléfonos IPhone 14 ‘de oro’ al equipo y personal técnico con el que ganó la Copa del Mundo en Catar.

El capitán de la selección de fútbol argentina premió al grupo con un teléfono con carcasa de oro de 24 quilates y un terabyte de memoria. Cada dispositivo fue personalizado: cuenta con el apellido y número de cada uno de los futbolistas, el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las tres estrellas en conmemoración de los Mundiales logrados en 1978, 1986 y 2022.

La empresa de joyería iDesign Gold creó los smartphones, mientras el diseño fue desarrollado por el propio futbolista junto con su empresario y comentarista deportivo, Ben Lyons. El precio de la compra llamó la atención de los seguidores, puesto que ratifica la importante suma de dinero que genera el futbolista. En total, el valor de los regalos fue de 175.000 libras, equivalentes a USD 210.000, aproximadamente.

Leo Messi has gifted 35 golden iPhone 14s to the entire World Cup-winning Argentina squad and staff ? pic.twitter.com/AzDljHqz0I