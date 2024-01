Estos son los modelos de iPhone que no se actualizarán en 2024

Año tras año las empresas encargadas de la fabricación de celulares mejoran su tecnología y presentan modelos que sorprenden a los usuarios. Sin embargo, esto también implica que modelos antiguos, por llamarlos de alguna manera, queden rezagados en comparación de los nuevos; tal es el caso de los iPhone.

Para este 2024 se espera que Apple anuncie la actualización de sus dispositivos con el sistema operativo iOS 18. No obstante, aunque para algunos usuarios esto significa novedades para sus celulares, para otros no será tan buena noticia porque algunos modelos no podrán ser actualizados.

La lista de celulares que ya no serán compatibles con el nuevo software es:

- iPhone X; XR; XS y XS Max

- iPhone SE (1ª generación)

- iPhone 8 y 8 Plus

- Todos los modelos y generaciones anteriores

Si usted tiene alguno de estos modelos no significa que su dispositivo quede obsoleto, tan solo que si está en esta lista ya no recibirá versiones de seguridad o refuerzos. Pero es probable que su rendimiento baje a comparación de los nuevos modelos.

Esto sucede debido a que las actualizaciones llegan con novedades en cuanto a rendimiento, optimización y eficacia.

