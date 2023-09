Niño pidió a su padrastro que le dé su apellido

“Padre no es el que engendra, es el que cría”, dice un popular refrán, y un video compartido en redes sociales muestra que es muy real. Se trata de un niño y su padrastro, una historia ocurrida en Estados Unidos y que ha conmovido a los internautas.

La imagen muestra a un pequeño dándole un regalo al esposo de su madre, su padrastro, en un restaurante. El hombre lo recibe sin sospechar que lo que guarda en su interior le cambiará la vida por completo.

Uno a uno, comienza a quitar y romper la envoltura del presente que con mucha ilusión le dio el niño. En un momento dado llega a una caja que dice: “te quiero mucho”. En ese instante le preguntan al menor que cuánto es mucho y el con sus brazos intenta graficarlo.

Finalmente, llega a una nota en el interior que dice:

“Para mi padrastro. No me diste el regalo de la vida, pero la vida me dio el regalo de tenerte. Gracias por amarme como a tu propio hijo y por casarte con mi mamá. Me gustaría honrar y compartir tu apellido”.

En ese momento, el hombre se quiebra y empieza a llorar mientras todos lo abrazan. Sí, su pequeño hijo le pidió que le diera su apellido. Sin duda alguna, aquí se cristaliza el hecho de que un padre no es el que engendra, sino el que cría.

? | PRÉPARATE: La reacción de este hombre cuando su hijastro le pide usar su apellido, te emocionará totalmente. pic.twitter.com/0AxdcJ2j4S — UHN Plus (@UHN_Plus) September 13, 2023

