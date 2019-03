Christchurch llora a muertos de la masacre entre el desconcierto y el horror

Christchurch vivió una jornada de luto entre el desconcierto y el horror por los ataques a las dos mezquitas que causaron 49 muertos con mensajes de unidad contra la islamofobia.



La apacible ciudad de la Isla Sur, de unos 388.400 habitantes, todavía no da crédito al ataque con armas semi-automáticas a dos mezquitas del centro de la ciudad y a plena luz del día, en la peor masacre que ha padecido el país oceánico.



"Uno creía que eso pasaba en Estados Unidos, en ciudades grandes como Londres o París, pero jamás en Nueva Zelanda y mucho menos en Christchurch", decía durante todo el trayecto Pita, un profesional del taxi que lamentaba una y otra vez: "no puede ser, parece increíble".



El cielo gris de Christchurch acompañaba el humor de desolación de los habitantes de esa ciudad, que acudieron en grupo o solos a dejar flores en un semáforo cerca de la mezquita de Al Noor, cuyos alrededores estaban acordonados por la Policía.



Junto a las flores había un cartel en árabe y otro en inglés en el que se leía "no importa de dónde vengas, no importa tu religión, estoy feliz de ser tu vecino".



La solidaridad de los neozelandeses no se limitó a palabras de apoyo sino que también se expresó en una colecta para ayudar a las víctimas de la masacre que logró reunir 3,5 millones NZD (2,4 millones USD o 2,1 millones EUR).



Mientras la ciudad se entregaba al luto y al dolor en esos altares improvisados bajo la mirada de decenas de cámaras y fotógrafos locales y extranjeros, la Policía buscaba frenéticamente pistas entre los jardines y zonas boscosas de los alrededores de la mezquita.



A poco más de 1,4 kilómetros de Al Noor, el personal médico luchaba intensamente en el hospital de la ciudad para salvar las vidas, especialmente de una decena que se encuentra en estado critico.



Otras familias se preparaban para los funerales de sus muertos, mientras algunos sobrevivientes luchan contra el trauma y la rabia, según dijo Mahemmed Ashif, quien dijo haber estado en Linwood, en declaraciones en la calle a la prensa.



"Estuve a tres o cuatro metros de él (...) pensaba que estaba a punto de morir (...) que iba a morir pronto", dijo Ashif.



El superviviente confesó que en ese momento "tenía mucho miedo" pero que ahora tiene "mucha rabia contra ese tipo que nos atacó cuando estábamos más vulnerables, rezando, sin armas", agregó. (I)