EE.UU.: un vehículo se estrelló en la sala de urgencias de un hospital

Un vehículo se estrelló contra una sala de emergencias provocando la muerte de al menos una persona y dejando otras cinco heridas. El hecho ocurrió en Texas, Estados Unidos, en la sala de urgencias del Centro Médico St. David's North Austin.

En un video, compartido en redes sociales, se observa la magnitud del evento que fue confirmado por funcionarios de esa casa de salud. El conductor del vehículo implicado perdió la vida y dentro de los cinco heridos existen dos menores, uno de ellos en estado crítico.

