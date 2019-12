Las campanas de Notre Dame se silenciaron en esta Navidad

Ni cantos, ni ceremonias ni procesiones. Por primera vez desde 1803, la catedral de Notre Dame, uno de los símbolos emblemáticos de París, no participó en las celebraciones de fin de año. La tradicional misa de Navidad se trasladó a la iglesia Saint-Germain l’Auxerrois, situada frente al museo del Louvre.

Después del dantesco incendio del 15 y 16 de abril pasado, los sacerdotes no pueden celebrar misas en la catedral, los turistas no la visitan y los guías no trabajan. El coro perdió a su instructor de cantos gregorianos, Sylvain Dieudonné, y otros cuatro profesores de canto.

Son los daños colaterales del incendio que dañó gravemente a Notre Dame, una de las joyas góticas del mundo. Ahora se necesita asegurarla para evitar que algunos sectores se desmoronen. Por ello, una grúa de 75 metros de altura, que puede levantar hasta ocho toneladas, fue instalada el pasado 16 de diciembre como parte de los preparativos para levantar los escombros.

Después de que ese encofrado sea levantado se podrá evaluar el estado real de la catedral. Se accederá a las bóvedas, que fueron expuestas al fuego, se evaluará el estado de las piedras, sometidas a altísimas temperaturas, al agua y que amenazan la estabilidad del edificio.

Se utilizará para desmantelar 10.000 caños de 250 toneladas de un andamio instalado antes del incendio para la renovación de la aguja de la iglesia. La estructura metálica fue dañada por el fuego y ahora amenaza las bóvedas y el equilibrio de Notre Dame.

Paralelamente, se construye un segundo andamio más ligero y alto. Los obreros podrán utilizarlo para acceder a la vieja estructura metálica y cortarla.

Durante el incendio, el metal se derritió y se soldó como una “tela de araña”. La delicada operación durará meses y comenzará en febrero de 2020. También se instaló un grupo electrógeno que alimentará las instalaciones de manera perenne. En el interior de la catedral de Notre Dame, los trabajos los hacen dos arqueólogos, los obreros y dos robots telecomandados.

La restauración de la catedral no deberá comenzar hasta 2021, después de que desmonten, uno por uno, los andamios de hierro que la cubrían en sus obras antes de la restauración, que se quemaron, hasta llegar a 1.000 grados de temperatura.

“Hasta que no esté todo validado, nada es seguro. Hay que verificar la solidez de las piedras. Solo en la primavera de 2020 nosotros podremos saber el futuro de esta obra. Una vez que el diagnóstico sea realizado podremos decir cuánto tiempo se necesita para reconstruirla y cuánto costará la reconstrucción”, anunció monseñor Michel Aupetit, arzobispo de París.

El presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó la intención de completar la restauración de la iglesia en un máximo de cinco años. El Gobierno lanzará un concurso para que arquitectos de todo el mundo presenten proyectos para restituir la aguja principal del templo. Sin embargo, expertos señalan que los trabajos de restauración tomarían entre ocho y 10 años.

El incendio de Notre Dame provocó una extraordinaria movilización en Francia y en el mundo. Las campañas para la reconstrucción generaron $ 922 millones en donaciones y promesas de fondos para la restauración. Si bien inicialmente las autoridades estimaban que la restauración de la catedral comprometía un presupuesto inicial de $ 170 millones, lo cierto es que los trabajos demandarán mayores recursos.

Según Michel Picaud, presidente de la Asociación Amigos de Notre Dame de París, la reconstrucción de todos los daños en Notre Dame requerirá un presupuesto de $ 509 millones.

El costo incluye los estudios de diagnóstico y evaluación y el salario de los trabajadores contratados para esa operación. En total, según su informe, hay 39 empresas implicadas.

El general Jean Georgelin, designado por el presidente Emmanuel Macron como presidente del organismo público encargado de la reconstrucción, cree que un tedeum se celebrará el 15 de marzo de 2022. Pero todos miran a Notre Dame con melancolía e inquietud. (I)