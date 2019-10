Catedral de Notre Dame aún en riesgo, seis meses después de incendio

Seis meses después del fuego que arrasó la cubierta y flecha de la catedral de Notre Dame, las obras avanzan con lentitud y siguen centradas en la estabilización del edificio patrimonial de los franceses.



Según el proyecto, el pasado mes de septiembre debió cumplirse la primera fase del proyecto de reconstrucción, es decir, la fase de estabilización de las bases para evitar derrunbamientos.



Esto ha obligado a que un grupo de expertos se unan al proyecto para que hagan una evaluación del estado actual del inmueble y considerar lo que se puede reutilizar y que no.



Alrededor de 39 empresas están a cargo de la reconstrucción de Notre Dame, cuya edificación comenzó en el año 1163 y, para 1260, ya estaba completada en su mayor parte, aunque se terminó en el año 1345.

Estas empresas han puesto un equipo de 80 obreros para retirar el plomo que dejó el incendio originado la tarde del 15 de abril pasado.



Según un comunicado, los obreros, escultores, artistas, albañiles y maestros de vidrio han logrado contener los frontones del área oeste del templo y con ello, puesto en buen recaudo los "tesoros y gárgolas de la Catedral".



El rector de la catedral, Patrick Chevet, dijo que la retirada del andamio que se quemó sobre la cubierta del edificio supone el principal riesgo de derrumbamiento, por lo que la seguridad del mismo no estará garantizada hasta que se desmonte.



"El principal momento será la construcción de un andamio encima del andamio quemado para cortar y retirar este último. Esto llevará mucho tiempo porque no puede caer sobre la catedral. Si ocurriera, las tres bóvedas que quedan en pie no aguantarían", dijo Chevet.



El rector insistió en que la urgencia de las obras se centra en esa operación, pues "hay varias toneladas de peso sobre la catedral".



"A día de hoy no se puede ir rápido para no dar un paso en falso", señaló. Una vez que se retire, será posible decir que la catedral está a salvo, añadió.



El ministro de Cultura, Franck Riester, indicó que las donaciones y promesas ascienden en total a $ 1.000 millones y precisó que es demasiado pronto para saber si será suficiente. Según la fuente, la reconstrucción terminará en cinco años. (I)