Beyoncé eliminará contenido ofensivo de una de sus canciones

La cantante Beyoncé anunció que eliminará el contenido ofensivo de su nueva canción 'Heated' después de una serie de protestas de activistas por supuesta discriminación a las personas con discapacidad.

El tema, que fue escrito por la estadounidense junto a Drake, contiene el verso "Spazzin on that ass, spazz on that ass", que implica perder el control o actuar de forma errática. Sin embargo, diversos activistas han señalado a la artista en redes sociales por una supuesta alusión a las personas que tienen parálisis cerebral. "La palabra, no utilizada intencionadamente de forma dañina, será sustituida", dijo un representante de Beyoncé.

No es el primer caso de corrección política que afecta a la industria musical en los últimos meses. La cantante Lizzo también eliminó un fragmento de la canción 'Grrrls', por supuesto uso de lenguaje ofensivo por el témino "espasticidad", relacionado a enfermedades neurológicas.

Aquí puedes escuchar las dos canciones: