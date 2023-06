Anuel responde a la nueva canción Yailin

Anuel no estaría pasando por su mejor etapa en cuanto a relaciones amorosas y sus últimas publicaciones lo demuestran. Luego de que pasara semanas tratando de llamar la atención de Karol G, su ex Yailin ‘la más viral’ le lanzó contundentes frases en su nueva canción.

Aunque Anuel ha afirmado en múltiples ocasiones que respeta y guarda cariño hacia la madre de su hija, esta vez no guardó silencio.

Yailin dio un adelanto de su último sencillo titulado "Narcisista", en la que dedica algunas estrofas al padre de su hija luego de su separación. "Te va a ir peor, llora. Ahora prefiero estar sola", canta la dominicana. "El karma te va a devolver pa' atrás".

Ante ello, Anuel escribió en sus redes sociales: "Me siento como Shakira hoy, EMPODERADA". E incluso cantó una pequeña estrofa de la canción de la colombiana con Bizarrap: "Esto es pa´ que te mortifiques, mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique"

La intensa relación entre ellos finalizó tras pocos meses de matrimonio y una relación aún más breve. El enojo se debería a que ‘la más viral’ se sintió ofendida por la insistencia de Anuel hacia ‘la Bichota’, por lo que agregó en su canción: "Ya no estoy en ti, no insistas. En mi película no eres protagonista".