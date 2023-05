Belinda habla sobre los tatuajes de sus exs y la oración en su honor

Al igual que por su talento, la cantante Belinda es recordada por sus relaciones amorosas con numerosas figuras internaciones. Christopher Uckerman, Criss Angel, Lupillo Rivera y Nodal son solo algunos de los exs de la artista. De hecho, Beli celebró sus 33 años con una curiosa lista de todas sus parejas.

Pero, lo que más llama la atención no es el número de novios, sino el efecto que ha causado en varios de ellos. Belinda ha sido su inspiración para tatuarse.

Nodal es el último y más grande ejemplo, puesto que incluso llegó a plasmar los ojos de la cantante en su pecho. También se tatuó un ‘Beli’ cerca de la oreja, aunque después de su ruptura, los tapó. Pero a la lista se suman otros como Criss Angel y Lupillo Rivera. Este último sorprendió a los fans cuando mostró el rostro de la joven en su brazo.

Oración a 'Santa Belinda'

La devoción que muchas de sus ex parejas tienen a Beli originó que cientos de chicas traten de tener la misma suerte. Por ello incluso crearon una oración: “Santa Belinda de los amores, patrona de los ‘encamotados’, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido que me hagas el milagro pa’ que también se ‘encamote’ conmigo y mi nombre lo lleve tatuado”.

Al respecto, en su reciente visita a España, la cantante explicó: “Quiere decir que como los hombres se enamoran, se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea. Y, pues, me hace mucha gracia porque, no sé, me da risa, le lo tomo muy a broma”, según expuso la revista ¡Hola!