Belinda finalmente habló sobre el embarazo de Cazzu y Nodal

Con una impresionante puesta en escena durante una presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires, la cantante argentina Cazzu anunció que espera un bebé con Christian Nodal. La artista apareció cubierta con un abrigo largo que se quitó inesperadamente al terminar su primer tema; entonces, una pancita destacó entre el humo y las luces, provocando gritos y aplausos de miles de fanáticos.

Con esta noticia, también se reavivaron rumores del pasado y el nombre de Belinda volvió a sonar. Después de muchos rumores, cuando fue consultada directamente por el programa De Primera Mano, Beli tuvo una contundente respuesta.

"Les pido por favor, aprovecho para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados; de verdad, es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida. Y por respeto a la nueva familia, creo que no tengo porqué hablar de nadie, deseo lo mejor siempre a todo el mundo", reseñó el medio E! Online.

En un tono firme, la cantante finalizó: "Un bebé es una gran bendición, es una alegría. Así que, por favor, ya no voy a responder más de eso. Les deseo lo mejor".

Luego del anuncio del embarazo de Cazzu, los fans recordaron que Nodal, de 29 años, empezó su relación con la argentina a pocas semanas de romper su compromiso con Belinda.

Además, no pasó por alto que, durante su romance, Beli y Nodal no ocultaron sus deseos de ser padres: "Muero de ganas por ser mamá. Es un deseo que tenemos los dos y ya hablamos del tema" dijo Belinda a la revista Quién en el 2022. "Creo que cuando llegue esa etapa será muy bonita, sinceramente ahorita es más importante que nos casemos y que todo pase en su debido momento", finalizó.