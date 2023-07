Nodal se despide de sus tatuajes en la cara

La futura hija o hijo de Christian Nodal sí conocerá al cantante sin tatuajes en la cara. El mexicano cumplió con su palabra y habría iniciado el proceso para borrarse los numerosos tatuajes del rostro, tal como anunció tras conocer que él y su novia Cazzu se convertirían en padres.

“Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, dijo Nodal en el programa colombiano ‘Lo sé todo’. Allí explicó sus motivos para tatuarse y agregó: “Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran”.

Ahora, una fotografía publicada por el propio cantante confirmaría que inició el proceso. Tal como lo ofreció, lo tinta en su cara comenzó a desaparecer. Los tatuajes en el resto de su cuerpo, sin embargo, aparecen con la misma intensidad.

En las fotografías se ve al cantante junto a una guitarra en su casa de campo. En ellas además se advierte cómo los tatuajes tienen menos intensidad, los banderines bajo sus ojos y su nariz empiezan a desaparecer, al igual que la flor y la telaraña cerca del cuero cabelludo.

Ahora solo queda una pregunta por parte de los fans. ¿Se borrará Nodal el tatuaje de los ojos de su ex, Belinda?