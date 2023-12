Espectáculo: Belinda golpea a un fan y tira su celular

Dicen que los accidentes pasan y dejan ciertos recuerdos que nos marcan. Esto le pasó a un fan de la cantante Belinda durante una de sus presentaciones, aunque, seguramente, este no es el tipo de memorias que se imaginó.

Durante un concierto de la cantante, uno de sus fans sacó su celular para grabar una de sus canciones favoritas todo iba bien hasta el momento en que empezó a caer pelotas del techo. Mientras filmaba, Belinda golpeó con su mano a uno de estos balones impactando a su fan y botando su celular al piso.

El dispositivo no dejó de grabar y se puede observar cómo es levantado del piso y, entre risas, Belinda se disculpa y le pregunta si está bien. A lo que este le responde que sí y continúa el show. Sin duda, este momento no solo quedó grabado en el celular del joven sino en su memoria. Cabe mencionar que la cantante no golpeó de forma intencional a su fan.

La publicación realizada en la red social Tik Tok ya supera los 31.000 me gusta y entre los comentarios la gente ha aprovechado para molestar al usuario con mensajes como: “Una vez Belinda me golpeó en la cara y fue estupendo”; “Te toco la bendición de Belinda”; “Tan linda Belinda que se disculpó”, entre otros.

