Critican a Evaluna por no asistir al médico durante su embarazo

Evaluna Montaner, famosa cantante venezolana, fue criticada luego de que revelara que no asistió a los controles ginecológicos durante su embarazo.

La confesión la hizo durante el más reciente episodio de Stefi Roitman, su cuñada, y además reveló que fue una partera quien la atendió durante la gestación.

"Yo hice un embarazo bastante guiado por fe. No tuve eco, no tuve ultrasonidos. Todo fue con la partera que me tocaba la pancita, escuchábamos el corazón y listo. Y así fue durante las 40 semanas de embarazo, no lo vi nunca y no sabíamos si era niño o niña", dijo Evaluna.

Roitman dijo que el embarazo de Evaluna estuvo lleno de paz y que jamás tuvo inconvenientes, a manera de remarcar el hecho de que su decisión no tuvo consecuencias.

Sin embargo, usuarios de redes sociales criticaron a Evaluna por no asistir a un médico especializado para el cuidado durante el tiempo de gestación.

Durante el embarazo, la mujer debe asistir mensualmente al ginecólogo para someterse a los controles que reducen la posibilidad de que el proceso se complique.

Pero también hubo mensajes de apoyo para Evaluna y su decisión, a pesar de que la recomendación en general es llevar el embarazo bajo la supervisión de un especialista.