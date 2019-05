Argentina ejecuta plan Precios Cuidados ante escalada inflacionaria

El gobierno argentino anunció este miércoles 8 de mayo que se renueva el programa de Precios Cuidados con 543 artículos que estarán disponibles durante los próximos días en 2.500 puntos de venta de Argentina y que incluyen a más de 40 cadenas de supermercados que aceptaron la iniciativa.

Si se lo compara con los precios establecidos en enero, los aumentos controlados por el Estado son de 4,9%, en promedio.

El plan consiste en establecer límites a los habituales encarecimientos, en medio de un contexto inflacionario.

Además, ello también genera que las empresas que no adhieren al sistema se vean obligadas a no subir demasiado los precios, para seguir siendo competitivas.

Días antes, el Ejecutivo ya había implementado los Productos Esenciales, luego de que fabricantes y vendedores de las principales cadenas de supermercados se comprometieran a mantener los valores de 64 artículos durante seis meses, situación calificada como un "pacto de caballeros" por el ministerio de Hacienda, Nicolás Dujovne.

El mecanismo de precios fue impulsado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que también tuvo el problema inflacionario.

No obstante, el presidente Mauricio Macri en su campaña presidencial había prometido que no aplicaría esa política: "Precios Cuidados no hará falta porque vamos a bajar la inflación", pregonaba entonces el actual mandatario.

Ahora, la Administración actual afirma que las oficinas de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial aumentarán los controles en todas las provincias de ese país sudamericano para que se respete el acuerdo, ya que los consumidores suelen registrar incumplimientos por parte del sector privado, situación que también estuvo presente durante el gobierno de Kirchner. (I)