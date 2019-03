Miles de adolescentes piden a EE.UU. que actúe contra cambio climático

"Por nuestro aire, por nuestra agua, por nuestro futuro. ¡Debemos actuar ya, queremos soluciones! El Congreso y la Administración deben tomar partido", exclamó Nadia Nazar, una de las organizadoras de la protesta "Youth Climate Strike" ("Huelga de la Juventud por el Clima") en la capital estadounidense.



La joven, de 16 años y fundadora del grupo "Zero Hour" ("Hora Cero", lamentó que ciertos sectores de la economía estadounidense, como las industrias petrolera y de carbón, tengan "tanto poder" como para poner en riesgo el futuro de "miles de niños y jóvenes.



Después de su discurso, Nazar arengó a los miles de estudiantes congregados con consignas como "Nuestro aire, nuestra vida"; "No agua limpia, no aire limpio: la contaminación está en todos lados"; "Llevémoslo a la calle, llevémoslo a las urnas", entre otras.



La manifestación en Washington formó parte de las protestas organizadas en otros 46 estados de EE.UU. de manera simultánea, según los organizadores, que calificaron la coordinación entre ellas de un "éxito rotundo".



El movimiento "Youth Climate Strike" en EE.UU. mostró su apoyo de manera pública al conocido como "Gran Pacto Verde" ("Green New Deal"), una iniciativa demócrata impulsada por la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.



Este ambicioso plan, que será votado en el Congreso próximamente, pretende que Estados Unidos neutralice sus emisiones de gases con efecto invernadero en un plazo de 10 años, al producir el 100 % de su energía mediante fuentes renovables.



Una de las legisladoras que más se ha declarado en favor de este proyecto de ley, la congresista musulmana Ilhan Omar, participó en la manifestación de hoy y dirigió unas palabras al público.



"Me encanta ver a tanta gente joven que sale a las calles por su futuro. Estoy aquí porque creo que la gente a lo largo de este país y del mundo merecen agua y aire limpios", indicó Omar, que felicitó a su hija Isra Hirsi, de 16 años, por ser parte de la organización del evento.



"Nos estamos enfrentando a la mayor amenaza de la historia de la humanidad: el cambio climático", agregó la política.



Escuchando las palabras de Omar se encontraba Scott Palm, un adolescente de Austin (Texas, EE.UU.) que aplaudió que "la gente mayor" escuche a los jóvenes sobre una materia "vital".



"Ya es hora de que los mayores nos escuchen y tomen nota sobre nuestras preocupaciones. Necesitamos leyes que eviten una gran catástrofe en este, nuestro mundo", argumentó Palm en declaraciones a Efe.



El movimiento "Jóvenes por el Clima" ha convocado para este viernes una huelga escolar y manifestaciones en todo el mundo para exigir a los políticos que adopten medidas contra el cambio climático. (I)