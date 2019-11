La novela El Cuerpo INC ya circula en Ecuador

El nombre de Rafael Courtoisie (Montevideo, 1998) se entroniza en el ámbito de la literatura latinoamericana de hoy. El escritor uruguayo ha estado en Ecuador por estos días en la presentación de su última novela: El Cuerpo INC., publicado por editorial El Conejo en su colección narrativa Mademoiselle Satán.



Courtoisie habló con El Telégrafo sobre esta obra y otros temas. Sobre El Cuerpo INC señaló que es una novela donde recrea el quehacer de una empresa imaginaria que compra y vende elementos de la anatomía humana, pero el tratamiento del tema está supeditado al humor y la ironía.



Por sus páginas desfilan personas que no están de acuerdo con su estructura anatómica y compran desde un dedo, glúteos, hasta un hígado, un pene, una vagina o unos senos.



El contenido erótico lo justifica porque “atrae a todos los públicos”. Argumenta conque el ser humano es un animal sensual y erótico, y que “el sexo no termina con la edad, no caduca”.



El Cuerpo INC acaba de ser traducido al francés y también habrá una versión en inglés. Comentó que en Uruguay y Argentina se ha difundido muy bien y ha tenido aceptación tanto en el público joven como mayor.



Rafael Courtoisie abordó también temas de actualidad como la pluralidad en América Latina a la que califica como un gran país, donde por otro lado resalta “un conjunto de diversidades, el continente mestizo, donde está la esencia”.



Acerca de la poesía y narrativa ecuatoriana de hoy señaló que la primera “goza de muy buena salud” y que, a su juicio, paradójicamente se ha logrado proyectar más que la narrativa, “siendo esta última muy rica”.



Courtoisie es químico de profesión y ha sido docente de Matemáticas, aunque reconoce que nunca estuvo desligado de la literatura. Es Miembro de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, correspondiente de la Real Academia Española.



Su poemario Estado sólido, cuyo nombre recuerda su vocación por la ciencia, fue premiado en España en 1996 por un jurado encabezado por el premio Nobel de Literatura Octavio Paz, quien elogió su libertad de lenguaje.



Entre sus proyectos adelantó que prepara una novela en la que un hombre, por demás machista, se transforma en mujer sin querer y tiene que vivir la cierta discriminación y opresión que vive ese género. (I)