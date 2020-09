La Feria del Libro de Guayaquil 2020 ensaya la itinerancia y estrena la virtualidad

La Feria Internacional del Libro Digital 2020, que será inaugurada este jueves 24 de septiembre, convertirá a la ciudad de Guayaquil en el epicentro de la literatura.



Durante cuatro días (hasta el domingo 27 de septiembre), el público podrá disfrutar, digitalmente, de conferencias, conversatorios, presentaciones y ofertas en torno a un artículo cuyo contenido, paradójica y paralelamente, atrapa al lector pero al mismo tiempo lo libera, lo emancipa, le da autonomía: el libro.



64 stands virtuales, 28 escritores internacionales y 33 nacionales harán de esta feria un encuentro trepidante en el que también se celebrará el centenario de nacimiento de los escritores Frank Herbert, Ray Bradbury e Isaac Asimov.



Como todos los años y a pesar de la ausencia de un palenque (la feria será virtual) que honre a una ciudad cálida y telúrica, como Guayaquil, el cartel de invitados es de lujo, por eso los lectores de tomo y lomo han de hallarse en estas vísperas, motivos sobran, trémulos de emoción.



Entre los invitados internacionales constan: Rosa Montero (España); Eduardo Sacheri (Argentina); Mariana Enríquez (Argentina); Alejandra Costamagna (Chile); Claudia Piñeiro (Argentina); Ken Bensinger (Estados Unidos); Alejandro Morellón (España); Michael Handelsman (Estados Unidos); Fernando Iwasaki (Perú); Javier Cercas (España) y Miguel Gane (España); Ángela Becerra (Colombia); Jorge Franco (Colombia); Piedad Bonnet (Colombia); Héctor Abad Faciolince (Colombia); Santiago Gamboa (Colombia); Guillermo Arriaga (México); Nacarid Portal (Venezuela); Ignacia Antonia (Chile); Claudia Ramírez (México), Armando Lucas Correa (Cuba), Javier Castillo (España), Regina Carrot (México), etc.









Entre los invitados nacionales figuran: Lupe Rumazo, Cecilia Velasco, Carlos Vásconez, Iván Rodrigo Mendizábal, Raúl Vallejo, Natalia García Freire, Mónica Ojeda, María Paulina Briones, Andrea Torres, Fausto Rivera, Solange Rodríguez, María Fernanda Ampuero, Santiago Vizcaíno, María Fernanda Heredia, Margarita Lasso, Jota Kintana, Juan Romero Vinueza, Claudia Noboa, Andrés Gushmer, Fernando Balseca, Mónica Murga y José Antonio Briz.



Para María Paulina Briones, escritora, editora, catedrática y tallerista, a pesar de la distancia que supone la virtualidad, esta semana se ha emocionado al ver el cronograma nutrido y la variedad de escritores que participarán en conversatorios y diálogos.



"Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Ernesto Carrión, Natalia García, Alejandro Morellón, Rosa Montero, Javier Cercas, Mariana Enríquez y Solange (Rodríguez Pappe) son todo un lujo, pero además se presentan un montón de obras", manifiesta.



Además resalta que también hay otras cosas que no tienen que ver necesariamente con la participación de estos escritores sino con aniversarios, y que encuentra mucho interés en la puesta en común que van a hacer Andrea Torres y Cecilia Velasco sobre la escritora Clarice Lispector, encuentro que estaba esperando. También remarca que hay espacio para presentaciones de libros de escritores jóvenes, como por ejemplo los de "Minga Poética, colección de un grupo formado por cuatro o cinco estudiantes que tienen unos fanzines bellísimos de poesía".



María Paulina participará junto a Cecilia Ansaldo el 25 de septiembre, a las 20:00, en la presentación del libro de Ernesto Carrión: "El vuelo de la tortuga"; el sábado 26 en la presentación a las 20:00 del libro "Exaflos y los demás", de Andrés Holst, y el domingo 27 en el coloquio sobre la obra de Alejandro Morellón. https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kzsGgmiGTOWfRuqxucB3HA



Iván Rodrigo Mendizábal, catedrático y columnista de este Diario, espera que la FIL Guayaquil 2020 sea un evento que congregue a muchos lectores. "Por primera vez es una feria virtual donde lo que importa es la participación de escritores y actividades interactivas", manifestó.



Por causa de la pandemia no habrá contacto humano ni un café de por medio, pero en este sentido espera conocer más amigos y amigas, y ampliar sus redes de contactos. Iván Rodrigo Mendizábal hará la presentación del libro "La mancha mongólica", de Paúl Puma, el 24 de septiembre a las 20:00. Y estará en el conversatorio "El futuro parecía otro mundo", el sábado 26 de septiembre a las 18:00. https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nloqgrQUT4WMXVoTuI5mKA













Para Andrea Torres, ensayista, poeta y escritora, una de las cosas que realmente la tiene expectante es justamente la posibilidad de la deslocalización de la feria en un punto físico porque si bien "ya no es un encuentro material, puede ser un punto de encuentro multidestino, si se quiere, en el que la gente que está localizada en distintas partes del mundo puede darse cita para conversar sobre literatura y presentar libros".



Cree que hacer que la feria sea un espacio que está más allá del lugar físico es una gran ventaja, así como poder tener interacción desde la intimidad de las casas, además, por esta deslocalizaciones, manifiesta, más gente va a poder acceder, no solamente los residentes de Guayaquil o del país. Ve como desventaja el estar supeditados a tener un dispositivo electrónico e internet para poder acceder a la feria y eso siempre va a ser un limitante.



"Sobre todo lo hemos visto en cómo funciona la realidad de nuestro país, entonces creo que una de las expectativas que tengo es también pensar la posibilidad de la feria como un espacio crítico frente al uso de estas nuevas tecnologías y la relación con los libros y las posiciones incluso discursivas".



Andrea también señala que le hubiera gustado tener espacios que incluyeran a más actores en la cadena del libro, por ejemplo algún conversatorio justamente con los correctores de textos para hablar sobre sus procesos de certificación, ver cómo ha afectado este tiempo de pandemia al consumo de literatura y de los libros en diferentes dispositivos y plataformas.



Considera que una de las cosas interesantes de la literatura es que requiere un tiempo para pensar "y eso es algo que no pasa con la virtualidad; la literatura es un momento de reflexión, de pausa, de tiempo, de asimilación; poder presentar esa posibilidad frente a la virtualidad que siempre exige todo lo contrario, que sea veloz, rápido, digerible. Generar el encuentro entre estas dos posturas me interesa. A ver si es que es posible conciliar que se ejecute de la manera más fluida posible eso".



Andrea Torres participará en la conferencia "Una voz singular: Clarice Lispector", el 24 de septiembre, a las 20:00. https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Sd-eBACDQSGp2DpcAcXFlg



Para el escritor y editor Fausto Rivera, es positivo que la Feria de Guayaquil se adapte y no deje de estimular la venta de libros, las presentaciones de nuevas obras y el contacto con escritoras geniales como Mónica Ojeda, Lupe Rumazo, Andrea Torres, Alejandra Costamagna, Claudia Piñeiro o Mariana Enríquez.



"Ahora que se han frenado procesos creativos y los fondos públicos para las artes han disminuido, además algunos espacios culturales han cerrado y se ha precarizado más el trabajo cultural, realizar ferias del libro resulta fundamental para que los autores, las librerías, los lectores y las editoriales, entre tantos otros agentes del medio literario, puedan interactuar y seguir insistiendo en sus proyectos", manifiesta Fausto Rivera.



Fausto participará el 25 de septiembre a las 20:00 en el coloquio sobre la obra de Alejandra Costamagna. https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3FYxUwfHQRazJS9fnaP17Q



Literatura infantil y premio Miguel Donoso Pareja



En relación al público infantil, también habrá un espacio mediante salas virtuales que tendrán cuenta cuentos el jueves y viernes, a las 15:00, y el sábado y domingo desde las 11:00, y por la tarde desde las 15:00. Además se otorgará el premio Miguel Donoso Pareja (10.000 dólares), al ganador del concurso de cuentos. La premiación se realizará a través de un video live en una sala de conferencia de la feria digital el día de la inauguración del evento (24 de septiembre).



El registro para ingresar a las ponencias de la feria es gratuito y una vez que los interesados accedan a https://www.libroguayaquil.com/feria-internacional-del-libro-guayaquil/escritores/ y https://www.libroguayaquil.com/feria-internacional-del-libro-guayaquil/cronogramas-conferencia/ se creará un avatar personal que cada usuario podrá controlar para visitar virtualmente las distintas áreas y charlas de la Feria del Libro de Guayaquil 2020.

Hace pocos días en este mismo diario decía la literata Cecilia Ansaldo, organizadora y directora de la FIL, que el rostro de una feria presencial, con todo su calor y su bullicio, es irremplazable, pero que sin embargo había que admitir que la virtualidad mantiene comunicadas, informadas y vivas a las personas. "La Feria del Libro de Guayaquil pone su fe en ello".



¡Que así sea!