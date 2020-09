Juan Valdano, toda una vida dedicado a las letras

Juan Valdano Morejón, escritor e historiador ecuatoriano. Fue fundador de la subsecretaría de Cultura, entidad que dirigió de 1981 a 1984 y de 2001 a 2003.​ Juan Valdano es además Miembro de Número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y Miembro Correspondiente de la Real Academia Española.



¿Cómo se inició en la vida literaria? ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas?



Fue en mis años de colegial cuando me encaminé por las letras. Tuve un buen profesor que me comunicó su entusiasmo por la literatura; rescato aquí su nombre, el Padre Alejandro Gómez y Gómez, jesuita, en el colegio Rafael Borja de Cuenca. Ya entonces, leí mucho a los clásicos griegos: Homero, Sófocles y la gran novela del siglo XIX: Dostoievski, Galdós, Stendhal, Flaubert.



En lo que concierne a la literatura ecuatoriana me entusiasmaron los modernistas, sobe todo Medardo Ángel Silva y su trágica melancolía.



Y luego, hábleme de sus estudios superiores...



En la Universidad de Cuenca seguí simultáneamente dos carreras: Jurisprudencia y Filosofía y Letras. Culminé las dos y con honores. Recibí sendas condecoraciones cuando egresé de la universidad. Allí tuve un gran maestro, Gabriel Cevallos García, historiador y filósofo; hombre excepcional como persona y como amigo.



Luego fui a Europa. Seguí estudios literarios en Francia, obtuve diplomas superiores en la Universidad de Aix-en-Provence; en la Sorbona de París estudié Historia del Arte. Luego en España, estudié filología hispánica en la universidad complutense de Madrid. Al mi regreso, obtuve, por concurso en la Universidad de Cuenca, las cátedras de Francés y Literaturas modernas. En 1980 me trasladé a Quito, donde vivo desde entonces con mi familia.



Usted tiene una extensa bibliografía publicada en diversos géneros literarios, a lo largo de 50 años: novela, cuento, ensayo.



Es verdad, son más de 35 libros publicados. En estos mismos días, en julio y agosto, han salido mis dos últimas obras, son ensayos. Son dos novedades que ya están en librerías. Sus títulos: “Crónicas de una época de indignación y de esperanza: 2016-2019”.



Aquí reflexiono, en cien ensayos cortos, acerca de nuestro conmocionado mundo contemporáneo. El otro se titula: “Pensamiento latinoamericano: de la duda a la creencia”. Se trata de una selección de ensayos acerca de las ideas filosóficas de los principales pensadores latinoamericanos a partir del siglo XVIII al XX.



El ensayo literario está al inicio de su carrera como escritor.



En efecto, mi primer libro fue “Humanismo de Albert Camus” (1973) que fue bien recibido en Francia. Luego vinieron mis indagaciones acerca de los procesos generacionales de las letras ecuatorianas a partir del siglo XVIII hasta llegar a la segunda mitad del siglo XX. Y otros ensayos más como “Identidad y formas de lo ecuatoriano” en 2005, “Brújula del tiempo” en dos volúmenes (2016) en cuyas páginas reflexiono sobre la naturaleza del género literario y “La nación presentida: 30 Ensayos sobre Ecuador”, libro publicado por la Universidad San Francisco de Quito, en 2019.



Por lo que conozco y aprecio, usted es también un prolífico escritor de novelas y cuentos.



Mi obra narrativa se inició en 1980 con una colección de cuentos: “Las huellas recogidas” que, en ese año ganó un premio de la Municipalidad de Guayaquil. En 1990 apareció mi novela histórica “Mientras llega el día”, obra que ganó un galardón nacional y que ha tenido buena suerte, pues son varias las ediciones publicadas, fue llevada al cine en 2004 y fue traducida al italiano y publicada por una casa editorial de Salerno.



Le siguió una novela policial ambientada en el Guayaquil de 1960, en la era velasquista, me refiero a Anillos de serpiente. En el 2000 regresé a la novela histórica, esta vez a los años 1884, acción novelesca que transcurre en las tupidas selvas de la provincia de Esmeraldas, en la época de las montoneras liberales. Esta novela ha tenido magníficos comentarios y su título es “El fuego y la sombra”. No quiero alargarme más en este recuento de mis libros, pues llegaron otros como “La memoria y los adioses” (2006).



¿Y los relatos cortos?



Solo destaco dos colecciones, una de ellas “El tigre y otros relatos”, libro publicado por Verbun, en Madrid (2017) y que invita al lector a realizar un viaje imaginario por toda la cultura de Occidente, desde el neolítico hasta un futuro siglo XXII.



Y luego viene, “Después de la batalla” (2019), obra en la que ensayo diversas modalidades y formas del cuento, desde el cuento fantástico, el realista, el histórico, y humorista, en fin…



Usted ha estudiado profundamente el ser ecuatoriano, ¿Qué somos los ecuatorianos, qué somos los latinoamericanos?



Es difícil responder a este interrogante. Y lo es porque Latinoamérica y el Ecuador como parte de ella es una realidad humana compleja de asimilar; un conjunto de pueblos que traen raíces étnicas y vivencias distintas, que surgen a la historia moderna luego del trauma de la conquista y la colonización españolas. Todo ello dio lugar a un nuevo pueblo, que ya no es ni el nativo ni el europeo, ni tampoco el africano, un tipo humano con rasgos propios que, a finales del siglo XVIII empezó a ser identificado como el hispano de América.



Ya en su tiempo, el mismo Simón Bolívar se dio cuenta que esta humanidad mestiza, estos pueblos que él había independizados presentaban una identidad compleja de definir, pues dijo: es claro que ya no somos los indios que fueron colonizados, ni tampoco somos europeos. No sabemos exactamente quiénes somos, dijo el Libertado, pues descendiendo de América, Europa y el África no somos ni europeas ni amerindios ni africanos.



Deberíamos entonces concluir con el Libertador que somos un nuevo pueblo que afirma su lugar en la historia del mundo, que cada día construye su futuro y marcha en busca de su propio destino. (I)