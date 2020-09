El sexo de los ángeles





Una de las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y mujeres de todas las épocas, se relaciona con el sexo de los angelitos. El dato, nunca confirmado, de que los angelitos no hacen el amor, quizás signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales.



Otra versión, tampoco confirmada pero más verosímil, sugiere que si bien los angelitos no hacen el amor con sus cuerpos (por la mera razón de que carecen de los mismos) lo celebran en cambio con palabras, vale decir con las adecuadas. Así, cada vez que Ángel y Ángela se encuentran en el cruce de dos transparencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse mediante el intercambio de miradas que, por supuesto, son angelicales.



Y si Ángel, para abrir el fuego, dice : "Semilla", Ángela, para atizarlo, responde: "Surco" . Él dice "Alud" y ella, tiernamente "Abismo" .



Las palabras se cruzan, vertiginosas como meteoritos o acariciantes como copos. Ángel dice "Madero" . Y Ángela "Caverna". Aletean por ahí un Ángel de la Guarda, misógino y silente y un Ángel de la Muerte, viudo y tenebroso. Pero el par amatorio no se interrumpe, sigue silabeando su amor.



Él dice "Manantial" Y ella "Cuenca" . Las sílabas se impregnan de Rocío y aquí y allá, entre cristales de nieve, circulan el aire y su expectativa. Ángel dice : "Estoque" y Ángela, radiante : "Herida" . Él dice "Tañido" y ella "Rebato". Y en el preciso instante del orgasmoultraterreno, los cirros y los cúmulos, los estratos y los nimbos, se estremecen, tremolan, estallan y el amor de los angelicales llueve copiosamente sobre el mundo.



Mario Benedetti - "Despistes y franquezas"



























Cronología: Vida y obra de Mario Benedetti



1920: Nace en Paso de los Toros, Departamento de Tacuarembó (Uruguay), el 14 de septiembre.



1928: Inicia sus estudios primarios en el Colegio Alemán de Montevideo.



1934: Entra en la Escuela Raumsólica de Logosofía.



1935: Estudios secundarios. Un curso en el Liceo Miranda, el resto en condición de libre. Desde los catorce años trabaja ocho horas diarias en la «Will L. Smith, S.A., repuestos para automóviles».



1938: Entre este año y 1941 reside casi continuamente en Buenos Aires.



1945: Entra a formar parte del equipo de redacción del célebre semanario Marcha; allí se forma como periodista junto a Carlos Quijano. Permanecerá en el equipo hasta su clausura en 1974. Publica su primer libro de poemas La víspera indeleble que no se volverá a editar.



1946: Se casa con Luz López Alegre.



1948: Dirige la revista literaria Marginalia. Publica el volumen de ensayos Peripecia y novela.



1949: Miembro del consejo de redacción de Número, una de las revistas literarias más destacadas de la época. Publica su primer libro de cuentos: Esta mañana.



1950: Publica Sólo mientras tanto (poesía), editado por Número.



1951: También Número se hace cargo de las ediciones de Marcel Proust y otros ensayos y El último viaje y otros cuentos. Ambas obras quedarán posteriormente integradas a otros títulos.



1952: Participa activamente en el movimiento contra el Tratado Militar con los Estados Unidos; es su primera acción de militante.



1953: Publica su primera novela, Quién de nosotros.



1954: Director literario de Marcha. 1956: Publica Poemas de la Oficina.



1957: Viaja a Europa por primera vez, visitando nueve países, como corresponsal de Marcha y El Diario.



1959: Aparece su volumen de cuentos Montevideanos, pieza clave en la concepción urbana y «montevideana» de su literatura narrativa. Viaja a Estados Unidos, donde permanece durante cinco meses.



1960: Publica La tregua, su novela más difundida, y El país de la cola de paja, ensayo sobre la crisis moral que atravesaba su país.



1961: Recopila sus crónicas humorísticas, firmadas por Damocles, en el volumen Mejor es meneallo.



1963: Inventario, Poesía 1950-1958 y Poemas del hoyporhoy.



1964 Codirige la página literaria semanal «Al pie de las letras» del diario La mañana y publica crítica de teatro en el mismo periódico. Colabora como humorista en la revista Peloduro.



1965: Publica la novela Gracias por el fuego. Escribe crítica de cine en La tribuna popular.



1966: Viaja a La Habana para participar en el jurado de novela del concurso Casa de las Américas, y a París, donde reside durante un año.



1967: Publica Letras del continente mestizo en el que reúne ensayos y artículos sobre literatura Latinoamericana. Vuelve a Cuba para participar en el jurado del concurso Casa de las Américas. Participa en el Congreso «Encuentros con Rubén Darío». Viaja a México para participar en el II Congreso Latinoamericano de Escritores. Publica A ras de sueño (poesía) y Letras del continente mestizo...



1968: Participa en el Congreso Cultural de La Habana con la ponencia «Sobre las relaciones entre el hombre de acción y el intelectual». Publica Sobre artes y oficios, recopilación de artículos sobre literatura europea y norteamericana, y el libro de cuentos La muerte y otras sorpresas. Miembro del Consejo de Dirección de Casa de las Américas, donde funda y dirige el Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas.



1969: Viaja a Argel, invitado al Primer Festival Cultural Panafricano. Publica Cuaderno Cubano que incluye poemas, artículos y entrevistas a propósito de Cuba y de su experiencia profesional en aquel país.



1971: Funda, junto con otros ciudadanos uruguayos, el Movimiento de Independientes «26 de marzo» que integrará, poco más tarde, la coalición de izquierdas Frente Amplio. Publica El cumpleaños de Juan Ángel. Es nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo.



1972: Publica Crónica del 71, compuesto de editoriales políticos publicados en el semanario Marcha en su mayoría, un poema inédito y tres discursos pronunciados durante la campaña del Frente Amplio. También publica Los poetas comunicantes, con entrevistas a diversos poetas latinoamericanos de su generación.



1973: A raíz del golpe militar renuncia a su cargo en la Universidad y debe abandonar el país por razones políticas. Se exilia a Buenos Aires. Publica Letras de emergencia.



1974: Publica El escritor latinoamericano y la revolución posible.



1975: Abandona Argentina tras ser amenazado de muerte por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), y marcha a Perú. 1976: Vuelve a Cuba, esta vez como exiliado, y se reincorpora al Consejo de Dirección de Casa de las Américas.



1977: Aparecen su libro de cuentos Con y sin nostalgia y el de poemas La casa y el ladrillo.



1979: Publica Pedro y el Capitán (obra teatral), y Cotidianas (poesía).



1980: Se traslada a Palma de Mallorca. Empieza a escribir su novela Primavera con una esquina rota.



1981: Publica su libro de poesía Viento del exilio.



1982: Publica Primavera con una esquina rota y su antología Cuentos. Inicia su colaboración semanal en las páginas de «Opinión» del diario El País. El Consejo de Estado de Cuba le concede la Orden Félix Varela.



1983: Traslada su residencia a Madrid.



1984: Versión cinematográfica de Pedro y el Capitán. El teatro Ictus de Santiago de Chile adapta a la escena su novela Primavera con una esquina rota. Publica Geografías (cuentos y poemas) y El desexilio y otras conjeturas (ensayos).



1985: Con la restauración de la democracia en Uruguay vuelve al país. A partir de este momento residirá una parte del año en Montevideo y la otra en Madrid. Miembro del Consejo Editor de la nueva revista Brecha, que da continuidad al proyecto de Marcha, interrumpido en 1974.



1986: Aparecen Cuentos Completos y Preguntas al azar (poesía). Premio Jristo Botev de Bulgaria, por su obra poética y ensayística.



1987: Galardonado en Bruselas por Amnistía Internacional con el premio Llama de Oro por su novela Primavera con una esquina rota.



1988: Publica su libro de poemas Yesterday y mañana.



1989: Publica su libro de cuentos Despistes y franquezas y el de ensayo La cultura ese blanco móvil. En el volumen Canciones del Más Acá reúne sus numerosas letras de canciones que se van incorporando al repertorio de más de cuarenta cantantes. Condecorado con la medalla Haydeé Santamaría por el Consejo de Estado de Cuba. Como ejemplos significativos de la gran difusión de su obra cabe señalar que en este año La tregua llega a la 75ª edición, Gracias por el fuego, a la 46ª, El cumpleaños de Juan Ángel, a la 30ª, Inventario, a la 31ª, Pedro y el capitán, a la 15ª y La muerte y otras sorpresas, a la 27ª.



1991: Publica el libro de poemas Las soledades de Babel y el de ensayos La realidad y la palabra, una aproximación a los grandes temas de la reflexión contemporánea, situados en Latinoamérica, y un interesante recorrido por los principales autores y corrientes de su literatura.



1992: Benedetti participa como actor en la película El lado oscuro del corazón, dirigida por Eliseo Subiela, donde personifica a un marinero alemán que recita sus versos.



1993. Inaugura en la Universidad de Alicante el Congreso «Literatura y espacio urbano». Publica la novela La borra del café.



1994: Aparece en Madrid Inventario dos (1985-1994), recopilación de su obra poética. Imparte en la Universidad de Alicante el curso de doctorado «Un creador nos introduce en su mundo». Comienza la aparición en Argentina de su obra completa desarrollada en 36 volúmenes.



1995: Aparece en España su recopilación Cuentos completos, el conjunto de ensayos El ejercicio del criterio y El olvido está lleno de memoria (poesía).



1996: Se publica en Montevideo y en España la biografía de Benedetti realizada por Mario Paoletti titulada El Aguafiestas. Recital «A dos voces» con Daniel Viglietti en la Universidad de Alicante. En Argentina se publica el volumen 28 de las Obras completas y la novela Andamios. Recibe el Premio Morosoli de Plata de Literatura, entregado por la Fundación Lolita Rubial, de Minas, Uruguay. Es distinguido por el Estado de Chile con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral.



1997: Investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante. Preside el «Congreso Internacional Mario Benedetti» organizado por la Universidad de Alicante. Publica el libro de poemas La vida ese paréntesis. Investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valladolid. Galardonado con el Premio León Felipe, en mención a los valores cívicos del escritor. Investido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de La Habana.



1998: Dirige en la Universidad de Alicante el Curso Superior de literatura cubana.



1999: Participa en Alicante en la presentación del libro Mario Benedetti: Inventario cómplice y ofrece una lectura de sus últimos cuentos inéditos, pertenecientes al volumen Buzón de tiempo. Se crea en la Universidad de Alicante el Centro de Estudios Latinoamericanos Mario Benedetti. Publica Buzón de tiempo (cuentos) y Rincón de haikus. Recibe el VIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.



2000: Recibe el Premio Son Latinos. Publica Canciones del más acá. Inaugura en la Universidad de Alicante el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti y esta Biblioteca de Autor Mario Benedetti de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.



2001: La Fundación Cultural y Científica Iberoamericana José Martí le concede el I Premio Iberoamericano José Martí. Publica el poemario El mundo que respiro.



2002: Recibe el título de Ciudadano Ilustre de Montevideo. Presenta en la Universidad de Alicante su nuevo libro Insomnios y duermevelas, y se repite el recital «A dos voces» con Daniel Viglietti.



2003. Publica Inventario tres: poesía completa 1991-2001 y El porvenir de mi pasado (relatos). Inaugura en la Universidad de Alicante las nuevas instalaciones del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti. Preside la apertura de los Cursos de Verano de la Universidad de Alicante.



2004. Doctorado Honoris Causa por la Universidad de la República de Uruguay. Publica los poemarios Existir todavía y Defensa propia: 60 poemas y 85 bagatelas, así como la antología poética personal Cincuenta sonetos y el volumen misceláneo Memoria y esperanza: un mensaje a los jóvenes. Se le concede el Premio Etnosur en reconocimiento a su labor cultural.



2005: Publica el poemario Adioses y bienvenidas: 84 poemas y 80 haikus y el volumen misceláneo Estos poetas son míos. Recibe el XIX Premio Internacional Menéndez Pelayo y la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.



2006: Publica los poemarios Nuevo rincón de haikus y Canciones del que no canta. Tras 60 años de matrimonio, enviuda de Luz López Alegre. Tras el fallecimiento de su esposa se traslada definitivamente a su residencia en el barrio Centro de Montevideo. Dona su biblioteca personal de Madrid al Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de Alicante. La Fundación Lolita Rubial vuelve a condecorar al autor con el Premio Morosoli de Oro.



2007: Publica la biografía Daniel Viglietti, desalambrando, el volumen de cuentos Historias de París y el volumen misceláneo Vivir adrede. Recibe la Orden Francisco de Miranda, la más alta distinción que otorga el gobierno venezolano por el aporte a la ciencia, la educación y al progreso de los pueblos. Recibe la Orden de Saurí, Primera Clase, la condecoración más alta de El Salvador, por los servicios prestados a la cultura.



2008: Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Córdoba (Argentina). Aparece el poemario Testigo de uno mismo, el último libro que publique en vida el autor. Entre enero y marzo es hospitalizado en Montevideo. Obtiene el Premio de Letras del Fondo Cultural de la Alternativa Bolivariana para las Américas, que, debido a su delicado estado de salud, le es otorgado en una ceremonia íntima celebrada en su domicilio. Tras su segunda hospitalización, se organiza por iniciativa de Pilar del Río (esposa del escritor José Saramago) una «Cadena de Poesía» mundial para apoyarlo.



2009: Muere el 17 de mayo en su casa de Montevideo, a los 88 años de edad. El gobierno uruguayo decreta duelo nacional y dispone que su velatorio se realice con honores patrios en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. A los pies del ataúd se acumulan decenas de flores y bolígrafos que la gente deposita como último tributo al escritor. Al día siguiente el féretro es trasladado desde el Congreso hasta el Cementerio Central, donde se le rinde homenaje, en cortejo por las calles de Montevideo acompañado por miles de personas. Desde el 19 de mayo el cuerpo del poeta descansa junto al de su esposa Luz en el cementerio del Buceo de Montevideo. El 26 de mayo la Universidad de Alicante celebra el primero de los muchos homenajes rendidos en España al autor. El 9 de junio la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes lo nombra Patrón de Honor a título póstumo. Se publica Inventario Cuatro, el último tomo de su poesía reunida, que no llegó a revisar. Deja inédito el poemario Biografía para encontrarme, que publicará la editorial Visor.



Recopilación. María Delia Venturello y Cervantes Virtual