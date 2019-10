La literatura tiene dos Nobeles

La escritora polaca Olga Tokarczuk y su colega austríaco Peter Handke son los ganadores del Nobel de Literatura 2018 y 2019, respectivamente, anunció este jueves 10 de octubre la Academia Sueca.

Es la primera vez en que la academia ha concedido en el mismo día los premios de dos años consecutivos, tras los escándalos de abusos sexuales y filtraciones que le llevaron a aplazar 12 meses la asignación del premio durante el 2018.

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB