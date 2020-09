Millennials escritores se vuelcan a Instagram y se perfilan como bookstagrammers

Los bookstagrammers (mezcla entre libros e Instagram) son los genuinos influencers del mundo literario. Este concepto agrupa a una serie de cuentas de esta red social que ha hecho de los libros su leit motiv. No solo de leerlos, recomendarlos o reseñarlos, sino de sacar también el máximo partido a su exterior.

En las cuentas de bookstagram hay imágenes de libros, de las últimas novedades o de ediciones especiales. Es el paraíso de los bibliófilos millennial.

En resumen el bookstragramer es un lector que combina su actividad lectora con varias herramientas de la web.



Fernando Endara

Fernando Endara es bookstagrammer. Nació en Píllaro, tiene 29 años y es antropólogo. Su cuenta tiene 5.000 seguidores y se considera el primer bookstagrammer de Ecuador, ya que cuando hizo su arribo a Instagram no había nadie que subiera foto de libros y los reseñara.

Bookstagram es una adaptación que los usuarios han creado dentro de la red social de Instagram para, a través de un hashtag o varios hashtag, compartir o crear comunidades en torno a la lectura, la literatura y el libro. Bookstragram combina dos cuestiones: una cuestión que es la vena literaria, que tiene que ver con hacer reseñas, escribir comentarios, leer literatura, comprar libros, tomarles foto, y la otra parte que tiene que ver con las características propias de la red social, la red virtual, en este caso Instagram, que tiene herramientas que han permitido crear todo tipo de contenidos.

"Es un espacio en el que no compartimos fotos de nuestras vidas ni de nuestros viajes sino de nuestros libros y esto evidentemente resulta una estrategia y un lugar interesante para difundir literatura porque en Instagram el contenido que más se encuentra no es necesariamente cultural, artístico o literario sino social".

Fernando hizo su pregrado en Comunicación Social en la Universidad Técnica de Ambato y está haciendo un posgrado en Antropología en la Flacso (universidad en Quito).



Empezó como bookstagrammer en el año 2016 y fue una novedad para él porque siempre le ha gustado la literatura, los libros, y coleccionar libros; entonces terminó su carrera, consiguió un trabajo, pero era necesario que se comprara un celular (en ese tiempo el WathsApp no era imprescindible), entonces ingresó a Instagram por primera vez y descubrió que, a diferencia de Facebook, Instagram permitía otro tipo de interacción porque era una red más reducida.

"Me di cuenta de que había personas que tenían cuentas donde subían exclusivamente contenido literario, nada más, solamente libros y reseñas, entonces, como tengo una buena biblioteca, alrededor de 2.000 ejemplares, me decidí a tomar fotos a mis libros y empecé a escribir reseñas y publicarlas en Instagram".

Ha creado una comunidad virtual en torno a sus reseñas, en torno a otros lectores de habla hispana, no solamente de Ecuador porque en el país el fenómeno ha crecido mucho en los últimos meses, dice, pero en Hispanoamérica en general es muy potente y se refiere a países como Venezuela, España, Colombia, Perú, Bolivia, México, Paraguay, Chile, Brasil.

"Creo que fui el primera bookstagrammer del Ecuador porque no recuerdo haber visto a nadie más del país y debido a que tengo algunos libros bastante interesantes, algunas rarezas, primeras ediciones y cuestiones así y debido a que a las personas les gustan mis reseñas porque creo que son potentes, llamativas, conmovedoras, llaman a las personas a que se acerquen al libro, desde ese momento empecé a tener un buen número de seguidores, es así que en cuatro años tengo alrededor de 5.000; es un buen número para una cuenta que se dedica a subir reseñas literarias. De pronto puede parecer un número pequeño visto desde otros ámbitos, sin embargo hay que tomar en cuenta que se habla del libro, que se mueve muy poco en ámbitos comerciales o de entretenimiento, porque mis seguidores solamente son lectores". manifiesta

Fernando trata de mantener su cuenta con alrededor de una o dos reseñas a la semana y si tiene tiempo libre pueden ser tres reseñas a la semana porque cada reseña implica haber leído un libro. "Leo un promedio de 100 libros al año de literatura, sin contar con lo que leo por la universidad", asevera.



Gracias a su constancia en Instagram varias editoriales han confiado en él para que reseñe sus libros, como la Casa de la Cultura Núcleo de Tunguarahua, editorial La otra orialla, de Manabí; también ejemplares de La noche cúbica, colección editada por la Casa de la Cultura núcleo del Azuay, y con ediciones de la Línea imaginaria de la poeta quiteña Leida Quevedo Rojas, pero también ha reseñado a escritores grandes y clásicos como Pablo Palacio, de la generación del 30; a Leonardo Valencia, a Huilo Ruales. https://www.instagram.com/fer_libros/



Martín Riofrío

Juan Martín Riofrío Cordero (Lector Semiótico), quiteño de 19 años y estudiante de Literatura en la Universidad de las Artes, manifiesta que entró al mundo de los booktagramers para compartir su amor por la literatura y la emoción que siente cuando termina un libro que le gusta.

"A veces me sentía un poco fuera de contexto si publicaba un fragmento de algo que había subrayado, o la foto de un libro en mis redes personales, ya que la mayoría de personas que tengo ahí son gente de otro contexto, sin intereses literarios. Una noche estaba navegando por internet, y se me vino la idea de crear un sitio en donde pudiera subir fotos y reseñas sobre libros. Anteriormente, había pensado en crear una cuenta de fotografía urbana, pues también me gusta tomar fotos. A decir verdad quedó perfecto, porque con el blog junté dos pasiones: la literatura y la fotografía".

El Lector Semiótico es un proyecto que nace en 2020, por el mes de marzo; poco antes de que se desatara la pandemia. En un comienzo, cuando creó la cuenta no sabía de la existencia de Bookstagram como tal. Solo conocía la cuenta de su amigo: Félix Villacís. Él es escritor y se dedica a la literatura juvenil, "y aunque mi campo sea la literatura adulta -por así decirlo- siempre me gustó una cuenta suya que se llama: Loqueleefelix. Una vez hecho mi usuario me comenzaron a seguir cuentas de bookstragrams, y entonces supe de la existencia de la comunidad, que es internacional. Gracias a esto he podido colaborar con varias editoriales nacionales como: Cactus Pink, La caída, Kikuyo, Casa de la Cultura Núcleo del Azuay, y se me han abierto las puertas para difundir mi trabajo en distintos medios".

Lector Samiótico también cuenta que gracias a Instagram Live inauguró la sección "Conversaciones en vivo", desde la cual contacta a escritores nacionales e internacionales para entrevistarlos. "Tengo entrevistas con: Ernesto Carrión, Natalia García Freire, Roxana Landívar, Yuliana Ortiz Ruano, Leonardo Valencia, Santiago Peña Bossano, Issa Aguilar Jara, y la aclamada escritora argentina (con su novela "Cadáver Exquisito", Premio Clarín de novela 2018): Agustina Bazterrica.

Actualmente Lector Semiótico tiene varios proyectos en mente y no se cierra a ningún tipo de idea que contribuya con la difusión literaria. "Ahora estoy promocionando un Taller de Escritura Creativa que organicé junto a Andrea Crespo Granda, una gran poeta (Premio Aurelio Espinosa Pólit)". https://www.instagram.com/ellectorsemiotico/



Félix VIllacís







Para Félix Villacís, estudiante de Literatura en la Universidad de las Artes, Bookstagram ha sido una puerta para conocer a cientos de lectores y personas que se desenvuelven en el mundo editorial.

"Me enteré de bookstagram en 2017. Aquel fue el año en el que publiqué mi primer libro, y cuando empecé a investigar acerca de personas que sean influyentes o dieran a conocer libros que salieran al mercado, encontré el hashtag #bookstagram en Instagram y descubrí cómo esta es una comunidad enorme en todo el mundo".

Bookstagram se ha convertido en un espacio de la plataforma donde se puede compartir contenido referente a libros, no solo su foto y una sinopsis, sino también emitir opiniones, realizar debates y dinámicas con los demás miembros, así como con los autores y editoriales que deseen colaborar".

"Desde 2018 tengo una cuenta solo dedicada a los libros que leo, donde me siguen más de 500 personas, mientras que en mi cuenta como autor, donde comparto contenido de mis escritos, más de 5.000. Del mismo modo, durante mis dos años siendo librero en La Madriguera, bookstagram fue una herramienta para saber las tendencias entre los lectores, conocer de los gustos de la mayoría, y a su vez saber qué se proyectaba para el futuro en el campo editorial".

Félix Manifiesta que le parece una comunidad maravillosa, donde nadie compite sino que se apoyan y se convierten en grandes amigos luego de haber sido lectores desconocidos. "Como escritor me ha permitido conectar todavía más con mis lectores". https://www.instagram.com/felixvillacis1/