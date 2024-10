¡No te quedes en casa! Llamingo Flow te trae la agenda cultural y artística

¡Llamingo te trae la agenda y tú le pones el Flow! En esta semana te traemos las mejores actividades para que realices con familiares, amigos o solito. Así que si estás en Quito, Guayaquil, Cuenca o Portoviejo no olvides acudir a estos eventos.

Aquí te dejamos la agenda cultural y artística de Llamingo Flow, de EL TELÉGRAFO.

Tambores en Quito

La Fiesta del Tambor es el nombre del evento que muestra lo mejor de la percusión. Será un show en vivo Gaiteros de Tierra Alta, de Cumbia Social Club. Será el 4 de octubre, a las 20:00.

¿Dónde? Será en Apu Wasi, ubicada en la Reina Victoria N26 y 146 y La Niña, en el norte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Roots (@radio_roots)

Cine en Cuenca

La magia de las películas infantiles y juveniles llega a Azuay, con la decimotercera edición del Festival Guagua Cine viaja con la Maleta PRIX JEUNESSE.

Visitarán Cuenca y parroquias rurales como Paccha, Molleturo, Quingeo, Victoria del Portete y Daniel Córdova Toral (Gualaceo).

Las proyecciones serán hasta finales de octubre y se realizarán actividades audiovisuales, talleres, charlas, clases magistrales y demás.

Se proyectarán documentales como En Tránsito de la directora Constanza Gallardo o Jóvenes Jurados: explorando el mundo del audiovisual y la crítica. También habrá talleres inclusivos para personas con discapacidad, La Alquimia del Audio: Música y Emoción en el Audiovisual, etc.

Fiestas en Portoviejo

Por los 204 años de Independencia de Portoviejo se realizarán más de 60 eventos, entre culturales, artísticos, educativos, deportivos, gastronómicos y más.

El sábado 5 de octubre será el concierto de Gerardo Morán, en el parque central de San Plácido, a las 19:00. El domingo 6 de octubre será la Carrera Sanamente 7 K, en el parque Las Vegas, a las 07:00.

Y el 16 de octubre no te puedes perder el Manaba Fest, en el parque La Rotonda, a las 17:00.

Los amantes del reggaeton tendrán su espacio el viernes 18 con la presentación de Rakim y Ken Y y Latin Dreams. Será a las 19:00 en la avenida Manabí.

Si eres amante de la buena comida puedes apuntarte al Festival de la Morcilla, el domingo 27 de octubre, en el parque central de Calderón, desde las 09:00.

Libros en Quito

Cuentos de Tatuajes, de John Miller; El gato que no venía del cielo, de Takashi Hiraide; Me llamo cuerpo que no está, de Cristina Rivera. Son algunos de los títulos de libros que encontrarás en Tres Gatos Café Libro. Está ubicada en las calles Tamayo y Veintimilla.

Shows al aire libre en Guayaquil

Guayaquil al aire libre se disfrutará en el parque Samanes, en Guayaquil, de 11:00 a 19:00. Habrá show en vivo, juegos para toda la familia, banda musical, magia, gastronomía y emprendimientos. Será este domingo 6.

¡Este 6 de octubre ven con tu familia a disfrutar de “Guayaquil al Aire Libre” en el Parque Samanes! Un día lleno de diversión, música, actividades y más. ¡Conéctate con la naturaleza y celebra la grandeza de nuestra ciudad! #Guayaquil #CiudadDeTodos @aquilesalvarez @alcaldiagye pic.twitter.com/KvrLfaqklP — Parques EP (@parquesgye) October 1, 2024

Grandes conciertos en Quito y Guayaquil

Los amantes de la música no se pueden perder los conciertos de Juanes, María Becerra, Rawayana Belanova que se presentarán en este mes.

El concierto de Rawayana será mañana en Quito en Cumbayá, específicamente en el Arena Top Media, a las 18:00. La banda venezolana también se presenta hoy en Guayaquil.

El costo de las entradas oscila entre USD 45 y 90.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RAWA (@rawayana)

El colombiano Juanes se presentará mañana a las 20:30 en el Coliseo General Rumiñahui, en Quito. Las entradas están entre USD 40 y 160.

El sábado estará en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil.

‘La Nena de Argentina’, María Becerra, estará el sábado 5 en el Coliseo General Rumiñahui, de Quito. Cantará sus éxitos ‘Miénteme’, ‘Corazón Vacío’ e ‘Imán’.

Blessed estará en Guayaquil este viernes 4. Se presentará en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, a las 20:00.

Belanova también tocará en Guayaquil, en el Arena Park, de Samborondón. Las entradas oscilan entre USD 41,50 y 121,50.

También te puede interesar: