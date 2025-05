Scorpions canceló sus conciertos en Colombia y Argentina. ¿Vendrá a Ecuador?

La legendaria banda alemana Scorpions canceló sus presentaciones en Argentina, programada para el 26 de abril, y en Colombia, el 30 de abril, debido a problemas de salud de su vocalista. Ante esto, crece la incertidumbre entre los fanáticos en Ecuador, donde el concierto sigue previsto para el 3 de mayo en Quito.

Por primera vez, Scorpions incluyó a Ecuador en su gira internacional. El show está programado para el sábado 3 de mayo en el Estadio Olímpico Atahualpa, como parte de su tour “60 Years of Scorpions”. También están previstas las presentaciones de las bandas Europe, Foreigner y Anima Inside.

¿Por qué cancelaron en Argentina y Colombia?

La razón oficial para la suspensión de los conciertos fue el estado de salud del vocalista Klaus Meine, de 76 años, quien habría contraído un virus que derivó en una infección respiratoria. En un comunicado publicado en redes sociales el mismo día del concierto en Bogotá, la banda informó: “Con gran pesar, Scorpions no podrán actuar en Bogotá esta noche. Klaus todavía no se ha recuperado del virus y la infección respiratoria que forzó la reciente cancelación de Buenos Aires, y lamentablemente sigue sin poder cantar. La banda envía disculpas masivas a todos sus fieles fans en Colombia y nuevamente están muy decepcionados por no poder tocar en uno de sus países favoritos”.

Como compensación, los organizadores en Colombia anunciaron que se reembolsará el 25% del valor de la entrada en un próximo concierto de la banda.

¿Y Ecuador?

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte de Scorpions ni de los organizadores locales respecto al concierto en Quito. Se especula que cualquier anuncio podría darse incluso el mismo día del evento.

