Llamingo flow: ¡Master of rock! Scorpions, Europe, Foreigner en Quito

Ecuador tendrá a los mejores exponentes de la música en concierto. ¿No me crees? Pues lee esta nota de Llamingo Flow, la agenda cultural y artísticas de EL TELÉGRAFO, y te emocionarás por los cantantes y bandas que estarán en mayo.

El 3 de mayo, el Estadio Olímpico Atahualpa vibrará con los mejores exponentes del rock mundial con Master of rock. Este día se presentarán icónicas bandas: Scorpions, Europe y Foreigner.

Scorpions es una banda alemana e ícono del rock, que ha alcanzado ventas de más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Llegará con éxitos como 'Still Loving you', 'Wind of Change', 'Send Me an Angel'.

Europe es una banda sueca que ganó popularidad por sus temas como 'Final Countdown' o 'Carrie'.

Y Foreigner, una de las bandas icónicas de los 80's, llegará con su vocalista original Lou Gramm. Sus éxitos son 'I want to know what love is', 'Cold as ice'.

También está invitada la banda ecuatoriana Anima Inside.

