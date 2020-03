"La lectura llega directo al corazón"

Juana Neira caminó lentamente hacia mí y por su dulce sonrisa no dejó lugar a dudas de que una mujer como ella está predestinada a hacer soñar y reír a los niños con sus libros.

Su pasión de vida ha sido la literatura infantil, que de un tiempo para acá se ha reforzado con la vivencia que solo una joven abuela que tiene dos nietos -y uno en camino- puede sentir: “Me encanta ser abuela, no tiene compensación económica ni tampoco precio”.

¿En qué basa el proceso de creación de sus obras?

Básicamente la literatura infantil y juvenil en general tiene que acompañar, divertir, generar un momento de acercamiento a algo que en la vida cotidiana hoy tenemos en contra con los medios audiovisuales, las redes sociales, los videojuegos, la televisión.

Intento acercarme a los niños desde sus propias preguntas y búsquedas, lo cual a veces es muy difícil de lograr. Mis obras están enfocadas en eso, ya pasó a un segundo plano el tema de la moraleja pues cuando éramos niños nos invitaban a buscarla y nos perdíamos el placer de toda la historia.

¿Sigue siendo la literatura infantil la última rueda del coche?

Absolutamente porque por desgracia se la considera como un arte menor de la literatura. Pero estamos convencidos de que debía ser la primera rueda del coche, es decir que si queremos generar lectores, tenemos que sembrar la semilla en los niños.

Desgraciadamente como el país es de no lectores hace dos años se lanzó el Plan Nacional de la Lectura, el cual ha sido mutilado con recursos; este arrancó con buenas ideas y se paró. Por otro lado se ha delegado todo a la educación y en esta no hay una apuesta para generar lectura en los niños.

¿Qué experiencias le ha dejado ese ejercicio de lectura ininterrumpida de cuentos durante ocho horas?

El Maratón del Cuento dura tres días: viernes, sábado y domingo, y se leen cuentos durante ocho horas ininterrumpidas, nos vamos turnando y a veces me ha tocado unas cuatro o cinco veces en el día.

Es una experiencia maravillosa porque pensamos que está hecho para niños y jóvenes solamente, pero curiosamente viene un niño con la abuelita, papá o mamá que se quedan extasiados, no se quieren mover del Maratón porque el oído es el sentido más íntimo que tenemos los humanos.

La lectura toca el cerebro y llega directamente al corazón. Necesitamos que nos cuenten historias porque eso ejercita la capacidad de diálogo en un mundo donde estamos comiendo con un celular y nos hemos olvidado de conversar, de llenarnos con los colores y el aroma de los alimentos.

Un niño que no lee literatura o que alguien no le lee en voz alta tiene muchas dificultades para aprender matemáticas, por ejemplo.

El Maratón del Cuento es un proyecto emblemático, hay quienes hoy tienen 19 años y empezaron con este, eran chiquitos cuando oían estas historias; sin duda, es uno de los eventos de promoción de la lectura más importantes de este país.

Actualmente es columnista de los viernes en Diario EL TELÉGRAFO, ¿su vínculo con los medios ha sido una constante?

Así como constante creo que el programa Sueños de papel, de Radio Visión, me abrió esas puertas. Por allí pasaron muchos comunicadores que han hecho periodismo cultural.

Hay que defender los espacios culturales de los medios de comunicación porque la cultura nos salva de la soledad, de la ignorancia. Los medios de comunicación son la clave para generar lectores y conocer nuestra identidad. Estos tienen un aporte fundamental en el tema de la cultura, de la literatura, del arte, de la música, mientras pueda estaré vinculada a ellos.

¿Ha mejorado la situación de las bibliotecas públicas en Ecuador?

Desgraciadamente no. En este país más o menos hace cuatro años fue abolido el Sinabp (Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas) porque no funcionaba bien, pero pienso que no había que retirarlo sino cambiarlo, renovarlo.

Pero lo que se hizo fue anularlo y eso es muy grave para un país de no lectores, donde no existen casi bibliotecas públicas y donde si las hay, no tienen un fondo editorial actualizado.

Hay algunas iniciativas privadas que están funcionando pero en los colegios fiscales; públicos casi no existen y las que hay tienen un material de hace 30 años y no necesariamente literario, además de que la metodología de prestar libros es casi un chiste.

Hoy en Quito funciona la Red Metropolitana del Municipio de Quito que está liderada por Lissette Lantigua, una escritora cubana-ecuatoriana que está dando una fuerza increíble a estas bibliotecas; pero en general no existen en nuestro país.

Sus cuentos abordan temáticas que siguen muy vigentes…

El bullying es una situación gravísima, de molestar y violentar al otro, no es nuevo en nuestro país, por eso yo decidí escribir Se necesita un superhéroe que me dio la gran satisfacción del premio Nacional Darío Mallorga otorgado por el Municipio de Quito.

He estado en muchos colegios y nos damos cuenta de que el bullying está donde menos nos imaginamos: en las oficinas, las escuelas, en la casa, hay quienes piensan que la literatura infantil tiene que ser una burbuja rosada donde no se hablen de las cosas del día a día, y no, los niños son las víctimas de un divorcio, de la violencia intrafamiliar, directamente afectados por la muerte, una ausencia.

Por ejemplo, Mara es la historia de una niña abandonada por sus padres, que se van buscando una mejor vida y ella se convierte en la cuidadora de una abuelita que perdió la vista, temas muy actuales en nuestro país.

¿Se ha sentido minimizada o rechazada en el mundo de la literatura?

Quizás en el sentido de que la literatura infantil sigue siendo considerada la última rueda del coche, sí. En el tema del Maratón del Cuento todos los años estamos mendigando el presupuesto para hacer el evento y en ocasiones nuestros libros no han sido publicados como quisiéramos.

De alguna manera creo que sí, no solo yo sino muchas compañeras más, actrices, escritoras, ilustradoras, no tienen todos los espacios, es decir que la literatura infantil es un género femenino (la) y sigue siendo relegado y tenemos que abrirnos casi a codazos.

¿Qué prepara Juana Neira?

Estoy enfocada en lograr hacer el Maratón del Cuento en mayo, buscando los auspicios que es lo que más nos cuesta, hacemos gestiones arañando y casi pidiendo caridad para poder hacerlo. (I)