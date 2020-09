Literatura infantil: de "Las Fábulas de Esopo" a "Cuando despierte el viento"

Decía hace pocos días la escritora y gerenta del Plan Nacional de Libro y la Lectura, Juana Neira, que actualmente existe en Ecuador un boom de la literatura infantil y juvenil: "se sigue produciendo, sigue siendo fértil".



Maria Fernanda Heredia, Leonor Bravo, Ana González, Édgar Allan García, Mónica Varea, Alicia Yánez Cossío, Margarita Barriga Pino, Francisco Delgado Soto y Soledad Córdoba son algunos de los escritores que están haciendo literatura infantil o juvenil. Además hay nuevos exponentes como Patricia Enderica, Edna Iturralde o Santiago Vásconez.



¿Pero qué es la literatura infantil y juvenil?



Literatura infantil y juvenil es la literatura dirigida a lectores no adultos, niños de cualquier edad y adolescentes. Su primer representante fue Esopo, cuyas fábulas figuran como el primer registro de este subgénero; además están los célebres hermanos Grimm, autores de Blancanieves, El gato con botas, La bella durmiente.



Parte del patrimonio de la literatura infantil y juvenil son también El principito, Robinson Crusoe (1719) y Los viajes de Gulliver (1726), obras escritas para adultos pero recomendadas con el paso del tiempo para niños.



También figuran en el recuento de grandes escritores de literatura infantil y juvenil Oscar Wilde, Mark Twain y Julio Verne, pero es en el siglo XX que la literatura infantil se convierte en deliberadamente autónoma.



Ecuador no ha vivido ajeno a esta realidad y cuenta entre sus narradores con grandes exponentes como la quiteña María Fernanda Heredia, quien lleva 25 años escribiendo, reside en Perú, tiene más de 40 libros publicados, la gran mayoría de ellos circulando en toda Latinoamérica, Estados Unidos y España.



La mayor parte de su producción se concentra hoy en Perú, Colombia, México y Argentina. Sus libros han encontrado un espacio entre los lectores, editores, y eso le hace sentir agradecida y contenta.



Acaba de terminar una novela que se presentará exclusivamente en Perú, novela que alude a los últimos 200 años de historia del Perú y se trata sobre la Independencia: "El Hijo del montonero". Ha escrito "Amigo se escribe con H", "Cupido es un murciélago", "Hay palabras que los peces no entienden", "Operativo corazón partido"...



Desde Perú, donde radica ahora, María Fernanda conversa sobre ese gran territorio de la literatura del que muchos desdeñan.





María Fernanda Heredia es quiteña y una de las máximas representantes de la escritura infantil y juvenil de Ecuador. Actualmente vive en Perú.



"En Ecuador los escritores de literatura infantil le debemos mucho a quienes hace décadas abrieron este espacio, trazaron el camino, me refiero a esas escritoras, a esos escritores tan importantes como Teresa Crespo Salvador, Hernán Rodríguez Castelo, Alicia Yánez Cossío, Alfonso Barrera Valverde, escritores que hace 30 o 35 años empezaron con esta tarea extraordinaria porque la realidad editorial no siempre favoreció la publicación de obras locales, pero aun así ellos abrieron el camino".

Ella empezó hace 25 años a escribir literatura infantil y juvenil a partir de una coyuntura que recuerda con gratitud: la editorial Libresa estaba creando colecciones de literatura infantil porque no existían y en la búsqueda de nuevas voces publicó sus primeros libros.



Luego se reactiva un premio nacional de literatura infantil que había sido declarado desierto por algunos años, porque había una suerte de letargo en el país, y empiezan a surgir voces importantes que incluso trascienden fronteras como Francisco Delgado, un gran gestor de la literatura infantil; Juana Neira (gerenta del Plan Nacional del Libro y la Lectura), Margarita Barriga (con su saga "Mía"), Mónica Coello, Elsa María Crespo y muchos más muy importantes.



Ese es el punto de partida: la editorial Libresa y su colección Garabatos, porque empezó a publicar a autores ecuatorianos, dice María Fernanda.



"El despertar fue maravilloso, no podemos olvidar ni a quienes abrieron el camino ni tampoco el apoyo de los editores que creyeron en este género a veces maltratado de la literatura. Un género al que se lo veía como un hermano menor, frágil y debilucho de la "literatura de verdad", la de los adultos y lo digo riéndome un poco (risa de satisfacción).



Cata Cardona, colombiana radicada actualmente en México. Vivió 10 años en Guayaquil y es una enamorada empedernida de la literatura infantil y juvenil.



Cata Cardona, de 38 años, colombiana, académica radicada en México y lectora compulsiva, aparte de estudiar Literatura Infantil y Juvenil estudió Fomento a la Lectura y Cuenta Cuentos. Ella comparte recomendaciones a los padres para que se animen diariamente a leerles a sus hijos.



"Debemos dejar a un lado la pena o el miedo, hacer los sonidos de los personajes del cuento; siempre socialicemos el cuento con los niños haciéndoles preguntas sobre cómo reaccionarían si fueran el personaje principal o qué habrían hecho en su lugar. No olvidemos que así el niño ya sepa leer podemos invitarlo a que nos lea; de igual forma le hacemos preguntas, todo esto para conectar con ellos, generar conversaciones, conexiones, lazos que quedarán toda la vida".



"Aparte de los beneficios cognitivos y conductuales, leer fomenta la creatividad de los chicos y así mejoran su ortografía, la pronunciación, la retentiva, pero además la lectura genera beneficios emocionales porque esa conexión que se crea mientras los padres leen ayudará al niño de adulto. A través del cuento podemos saber si existe bullying, abuso sexual, abuso sicológico", señala. https://www.instagram.com/elmundo_delos_libros/



La guayaquileña Pamela Alvarado es bookstagrammer y defiende a ultranza la literatura juvenil, el eje de su página, de su vida y de sus aficiones.

Pamela Alvarado tiene 24 años y vive en Guayaquil. A sus 20 años (en el 2016) empezó a vincularse con la literatura creando Reverie Society, una cuenta en Instagram, su trinchera, desde la que habla de libros y donde defiende ardorosamente la literatura juvenil.



Se dice de la literatura juvenil que es una cuestión de entretenimiento, un asunto comercial destinado a complacer a las masas. Y ese estereotipo se ancla particularmente en la literatura juvenil, no en la infantil, de manera que ella usa su cuenta como escudo.



"Si aprendí algo del libro, si me dio un momento de felicidad y pude perderme en su historia lo celebro, pero la función de un libro no es necesariamente dejarte una enseñanza valiosa. A través de mi cuenta le doy ese valor a los libros, tal vez no sirva de mucho para romper estereotipos, pero es un espacio para que las personas que se sienten igual que yo puedan verlo como un sitio seguro. Eso hago con mi cuenta, pero además organizo talleres de escritura para apoyar a los escritores jóvenes que están empezando a descubrir su amor por crear historias". https://www.instagram.com/reveriesociety_/



María Fernanda Heredia se siente satisfecha, de ahí que manifieste su alegría por el despertar de la literatura infantil, que lleva varios años y no solamente porque se multipliquen los escritores sino también los lectores y los editores, los críticos literarios alrededor, los promotores de lectura, los cuenta cuentos, los narradores.



"Las cifras de lectura en nuestros países son cifras bajas, se dice, sin embargo en literatura infantil yo soy una persona tremendamente optimista y creo que hablo con argumentos, con conocimiento de causa cuando digo que niños, niñas y jóvenes leen muchísimo, pero muchísimo más de lo que imaginamos. Llevan en su mochila de lectores muchos más títulos, autores, muchos más libros de los que llevábamos nosotros a su edad, por una razón muy simple: hay más acceso, mucho más interés desde las escuelas y el hogar para que se lea desde la infancia y preadolescencia. Es gratificante ver seguidoras y seguidores entre los niños y los adolescentes de autores de nuestro país y en general".



Cata señala, por su parte, que los jóvenes leen de una manera impresionante sagas que los acercan a la lectura.



"Tenemos 'Cazadores de Sombras' (fantasía), 'Percy Jackson' (aprenden mitología griega, matamos dos pájaros de un tiro); 'Eleanor & Park', que ha ganado tantos premios. Cuando desprecian la literatura juvenil y dicen que no está aportando salgo en su defensa porque tenemos a los jóvenes leyendo grandes títulos, lo que pasa es que en los colegios, al menos en Colombia, cuando hacemos una radiografía del pénsum de un niño de 13 años encontramos obras tales como "100 años de soledad", con lo extensa que es, con su realismo mágico y con un árbol genealógico tan amplio en el que te puedes perder; también constan en ese pénsum títulos como Ana Karenina y Rayuela. Por suerte, hay un boom con títulos interesantes que permiten a los jóvenes que se acerquen a la lectura, y si un joven empieza a leer va a ser un adulto lector".

Sofi Célleri reseñando literatura infantil ecuatoriana.



Para Pamela Alvarado la literatura juvenil es especial porque fue con ese tipo de literatura que empezó. "No deberíamos ver la literatura juvenil como un paso para llegar a una mejor literatura. Yo no lo veo así, la literatura juvenil en sí ya es suficiente. La literatura de ficción es un manual de vida porque puedes experimentar un sin fin de situaciones y el hecho de que sean historias juveniles le aporta cierta vulnerabilidad a la historia porque los jóvenes en general no piensan que lo saben todo; es diferente a la mentalidad de un personaje adulto que tiene otro tipo de problemas, lo que no significa que los adultos no puedan leerlos porque muchos de estos temas son universales.



María Fernanda lleva trabajando desde hace muchos años con pasión en novelas infantiles, novelas para adolescentes. Este año va a presentar en Ecuador "Cuando despierte el viento", novela que aborda "temas complejos pero necesarios para mirarlos, para sentirnos tocados y es el tema del suicidio en los adolescentes, de modo que en la Feria del Libro de Guayaquil hablaré sobre mi novela".



Recomienda la lectura de libros de Juana Neira (Mi amiga Secreta); Mónica Varea (colección de libro Margarita Peripecias); Verónica Coello; Margarita Barriga, de Guayaquil; y de entre los nuevos de Patricia Enderica y Verónica Oviedo. Creo que hay mucho para elegir y esa es una muy buena noticia. No hace falta nada más que ir a una librería y acercarse a la repisa de literatura infantil. Las experiencias siempre van a ser gratas".



Cata, quien combina su trabajo en finanzas y relaciones internacionales con la literatura infantil y juvenil, señala que cualquier papá puede ser un cuenta cuentos, que no necesita de un títere ni vestuario y que se alegra de la cantidad de jóvenes ecuatorianos que están imbuidos en la literatura infantil y juvenil. Además recomienda el cuento "Basta", que se trata sobre el bullying; y "Secretos que incomodan", además recuerda que "un día no leído es un día no vivido".



Pamela Alvarado cuenta que "El odio que das", de Angie Thomas, permaneció por muchas semanas en la lista del Best Seller del NY Times, un libro que sigue siendo relevante desde que se publicó, especialmente ahora por el tema del Black Live Matter "y creo que cualquier persona que tenga una duda sobre cómo sentirse respecto a Black Lives Matter debería leer ese libro. Es ficción pero aclara dudas. La literatura tiene mucho que aportar, solo es cuestión de que las personas se abran a la posibilidad de disfrutar de estas historias. Es todo un mundo que está ahí". (I)







Hoover y Martín Célleri Cardona. Los hermanos Célleri tienen una cuenta de literatura infantil y juvenil en Instagram donde reseñan libros. https://www.instagram.com/elmundo_delos_libros/?igshid=g5bgwaqp3tg9