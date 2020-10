Gestores culturales piden medidas específicas para reactivar al sector

La pandemia dificultó el acceso a la cultura, muchas de las actividades artísticas presenciales tuvieron que suspenderse para evitar contagios.



Angélica Arias, quien relevó en sus funciones a Juan Fernando Velasco en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, aseguró que el apoyo para la reactivación del sector continuará.



Por un lado están diseñados varios protocolos que orientarán en la apertura de espacios como cines, teatros, áreas arqueológicas, librerías y más; y por otro hay disponibles varias líneas de fomento.



“Por primera vez vamos a tener dos líneas para gestores del patrimonio cultural, me refiero al tema del patrimonio agroalimentario y a las artesanías, que también podrán acceder a las líneas de fomento”, precisó Arias.



El contacto virtual ha sido una alternativa para mucho colectivos y aunque no reemplaza a la experiencia presencial, espectáculos emblemáticos del país ya están programándose de esta manera. Es el caso del Festival de las Artes Vivas en Loja y el Festival de música de vanguardia, ambos planificados para el mes de noviembre.



Este último, según explicó José Luis Jácome del Colectivo Central Dogma, podrá realizarse gracias al fondo concursable del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. “Este sería el segundo de tres años en el que accederemos a esta línea de financiamiento por ser un festival emblemático, multidisciplinario y con más de 16 ediciones” señaló. (I)



Este 2020, las actividades paralelas de tipo académico comenzarán el día 16 y entre el 21 y 22 de noviembre se presentarán de forma virtual las 14 bandas nacionales: Tanque, Ricardo Pita, Munn, Pichirilo Radioactivo, La Mafiandina, Parca, Pitekus, Huaya-Nay, Don Bolo, Fredy Vallejos, mMat, Zir, Tayta y Pato Romo; y las cinco internacionales invitadas en esta edición: Gavilla Changoreta de Colombia, El Efecto de Brasil, Nde Ramírez de Argentina, Gerladine Eguiluz de Canadá y Joe Le Bon de Finlandia. https://festivalfff.org/



Pero esta forma de llegar al público no se aplica para todas las ramas del arte y la cultura. Guillermo Almeida, del Colectivo Mediarte, por ejemplo, explicó que para quienes hacen teatro en la calle la situación es más compleja. Los incentivos económicos son importantes, pero ellos lo que necesitan es mayor seguridad en los espacios públicos. No tienen fecha por el momento para retomar su trabajo porque consideran que problemas como la mendicidad y la delincuencia se han incrementado, sobre todo, en el Centro Histórico de Quito.



Se trata entonces, a criterio de los gestores culturales, de buscar medidas específicas para cada actividad dentro de este sector que tras siete meses de emergencia sanitaria registra pérdidas que superan los 80 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Cultura. (I)