"COVID", "provida", "distópico", "finde" y "wantán" son algunas de las palabras que incorpora la RAE al DLE

La Real Academia Española (RAE) presentó la actualización 23.4 del Diccionario de la lengua española (DLE), con la que da a conocer las novedades que, un año más, se incorporan a su diccionario, consultado por millones de hispanohablantes en todo el mundo. La presentación corrió a cargo de la directora del Diccionario de la lengua española, la académica Paz Battaner.



La presentación ha podido seguirse en directo a través del canal de YouTube de la RAE y su cuenta de Twitter @RAEinforma. Esta nueva actualización cuenta con 2.557 novedades, tanto enmiendas como adiciones, que han sido incluidas en la edición digital del Diccionario de la lengua española, accesible a través de la plataforma en línea, gracias al apoyo de la Fundación “la Caixa”.



La crisis sanitaria, que ha golpeado a escala global este año 2020, es también protagonista de la nueva actualización. Se incorporan al DLE las entradas referentes a los términos coronavirus, COVID, desconfinar, desescalada o distópico.



La nueva actualización ha supuesto la entrada al diccionario de voces relacionadas con el mundo de la gastronomía como faláfel o nacho; también de la medicina con la adición de antirretroviral, melatonina o vigorexia, y la incorporación de voces surgidas en el ámbito digital, como emoji, avatar, trol y trolear.







En cuanto a las adiciones de acepción, y también relacionada con el mundo de Internet, se define la palabra hilo como «en foros de internet o redes sociales, cadena de mensajes publicados sobre un mismo asunto».



En el acto también se ha presentado la Crónica de la lengua española 2020, editada por Espasa. Esta obra académica nace con el objetivo de difundir los trabajos desarrollados por la RAE a lo largo del último año y describir o explicar los problemas más relevantes que afectan a la unidad de la lengua en el universo hispanohablante, exponer sus criterios sobre cómo abordarlos y enfrentar los cambios que experimenta nuestro idioma, tanto en lo relativo al léxico como a la gramática.



«Coronavirus», «trolear», «emoji», «desconfinar» o «faláfel» son algunas de las nuevas palabras que se han incorporado en la actualización 23.4 del «Diccionario de la lengua española». Lo ha contado en rueda de prensa la académica Paz Battaner:





"Intifada", "fascistoide", "parafascista" o "macho alfa", también son nuevas incorporaciones

La presentación ha tenido lugar en la sede de la RAE, junto a la obra 'Crónica de la lengua española'. En el caso de "COVID", con mayúsculas, se define como síndrome respiratorio agudo producido por un coronavirus. Además, se aclara que el acrónimo proviene del inglés ("coronavirus disease", "enfermedad del coronavirus").



Esta nueva edición del diccionario (la 23.4) también ha incluido otros artículos relacionados con la enfermedad como la palabra "ébola" o "desescalada".

La directora del DLE, Paz Battaner, aclaró algunas dudas respecto a las nuevas incorporaciones relacionadas con la pandemia. Así, para COVID ha explicado que tiene dos géneros gramaticales, por lo que por el momento se podrá usar con 'el' o 'la' indistintamente. "Los hispanohablantes decidirán si es masculino o femenino", señaló Muñoz Machado.

Se acepta "fascistoide", con la definición de persona "que tiende al fascismo o autoritarismo" o de "parafascista" -"que tiene semejanza con el fascismo"-.

También a la palabra "democracia" se le añaden acepciones "de forma compleja", con términos como "orgánica", "representativa" o "popular". El diccionario ahora recoge "intifada", para hablar de"insurrección popular palestina protagonizada por los jóvenes frente a las fuerzas israelíes de ocupación.



Es novedad también la palabra "provida", que habla de quien "se opone al aborto inducido, a la investigación con embriones humanos y a la eutanasia". O "macho alfa", que alude al "macho dominante en un grupo de animales sociales".

'FINDE', 'EMOJI' O 'TROLL'

"Finde", como "reconocimiento al uso que se da en España" a esta forma abreviada de fin de semana, "emoji" -palabra diferente de "emoticono"-, la acepción de "hilo" para referirse a las cadenas de mensajes en internet o "trol" son otras de las incorporaciones.



"Eso de 'el inglés nos invade' no es cuestión de gran preocupación para la academia: muchas palabras se transforman o castellanizan y significan poco dentro de la inmensidad del castellano", afirmó Muñoz Machado.

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha reconocido que "no pretendemos en modo alguno inventar nada. Somos testigos y notarios de cómo hablan los hispanohablantes".



Algunas de las palabras que la RAE ha incorporado al Diccionario de la lengua española (DLE)





ayudamemoria. [Adición de artículo]. (Tb. ayuda memoria). m. o f. Apunte o imagen que sirve de ayuda para recordar datos.

coltán. [Adición de artículo]. m. Mineral compuesto de columbita y tantalita, del que se extrae tántalo para la fabricación de dispositivos electrónicos.

COVID. [Adición de artículo]. m. o f. Med. Síndrome respiratorio agudo producido por un coronavirus. ■ ~-19. m. o f. Med. COVID.

cuarentenar. [Adición de artículo]. tr. 1. Poner algo o a alguien en cuarentena (‖ aislamiento preventivo por razones sanitarias). Cuarentenaron un hospital. U. t. c. prnl. Se cuarentenó durante la epidemia. ○ intr. 2. p. us. Pasar un período de cuarentena (‖ aislamiento preventivo por razones sanitarias). Se permite el regreso a la ciudad de origen para cuarentenar.



cuarentenear. [Adición de artículo]. intr. 1. Pasar un período de cuarentena (‖ aislamiento preventivo por razones sanitarias). Es más llevadero cuarentenear con alguien. ○ tr. 2. p. us. Poner algo o a alguien en cuarentena (‖ aislamiento preventivo por razones sanitarias). Tendremos que cuarentenear el ganado. Las autoridades cuarentenearon el crucero.

desconfinamiento. [Adición de artículo]. m. Levantamiento de las medidas impuestas en un confinamiento.



desconfinar. [Adición de artículo]. tr. Levantar las medidas de confinamiento impuestas a una población, o a parte de ella, en un territorio u otro lugar. U. t. c. intr. y c. prnl.

despublicar. [Adición de artículo]. tr. Inform. Retirar del acceso público un contenido en un entorno digital.

distópico, ca. [Adición de artículo]. adj. Perteneciente o relativo a la distopía.

emoji. [Adición de artículo]. m. Pequeña imagen o icono digital que se usa en las comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto, una idea, etc.

encuarentenar. [Adición de artículo]. tr. Poner algo o a alguien en cuarentena (‖ aislamiento preventivo por razones sanitarias). Si alguien se infecta, habrá que encuarentenar a toda la colonia. U. t. c. prnl. Me encuarentené por precaución.



finde. [Adición de artículo]. m. coloq. fin de semana.

forero, ra. … [Adición de acepción]. ‖ m. y f. 4 bis. Persona que participa en un foro de internet.

galdosismo. [Adición de artículo]. m. 1. Influencia de la obra de Benito Pérez Galdós, escritor español, en la literatura, en el pensamiento y en las artes. ‖ 2. Dedicación al estudio de la vida y la obra de Benito Pérez Galdós.

hilo. … [Adición de acepción]. ‖ m. 10 bis. En foros de internet o redes sociales, cadena de mensajes publicados sobre un mismo asunto.

izquierdoso, sa. [Enmienda de acepción]. adj. En política, cercano a las posiciones de la izquierda. U. m. en sent. irón. o despect. Apl. a pers., u. t. c. s. Aunque dice que es conservador, es un izquierdoso.

keynesianismo. [Adición de artículo]. m. Econ. Doctrina económica favorable a la intervención del sector público como promotor del desarrollo económico.

marquetear. [Adición de artículo]. (Tb. marketear). tr. 1. Bol., Chile, Ec. y Perú. Promocionar un producto con el fin de introducirlo en el mercado. ‖ 2. Bol., Chile y Perú. Promocionar a alguien para que sea conocido. U. t. c. prnl.

nacho. [Adición de artículo]. m. Trozo triangular de tortilla de maíz, típico de la cocina mexicana, que, frito, se toma como aperitivo, generalmente acompañado de salsas espesas.

partidocracia. [Adición de artículo]. f. Situación política en la que se produce un abuso del poder de los partidos.

provida. [Adición de artículo]. adj. Que se opone al aborto inducido, a la investigación con embriones humanos y a la eutanasia. Apl. a pers., u. t. c. s. Los provida se manifestaron ayer contra la legalización del aborto.



trol. [Adición de artículo]. m. y f. En foros de Internet y redes sociales, usuario que publica mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar con el fin de molestar, llamar la atención o boicotear la conversación.



trol 2. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. troll, y este der. de to troll 'merodear', 'pescar al curricán', 'trolear', quizá con infl. de troll 'trol1').



trolear. [Adición de artículo]. tr. 1. En foros de internet y redes sociales, publicar mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar con el fin de boicotear algo o a alguien, o entorpecer la conversación. U. t. c. intr. ‖ 2. Burlarse de alguien gastándole una broma, generalmente pesada.



wantán. [Adición de artículo]. m. Chile, Ec., El Salv., Guat., Nic. y Perú. Empanada rellena de carne sazonada, típica de la cocina oriental.

zumba. [Adición de artículo]. m. o f. Técnica gimnástica que combina el baile al son de ritmos latinos con el ejercicio aeróbico.