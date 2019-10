Conciertos y espectáculos se cancelan por estado de excepción

Eventos musicales, deportivos y artísticos no se realizarán el fin de semana, por lo que fueron cancelados en el Ecuador

El estado de excepción que decretó el presidente Lenín Moreno el jueves 3 de octubre obligó a la reprogramación de eventos musicales, artísticos y deportivos que estaban planificados para el 4, 5 y 6 de octubre.

Al menos 12 espectáculos fueron cancelados por los organizadores, esto como parte de acatar la disposición gubernamental que aplica en todo el país. Los eventos públicos masivos autorizados no podrán efectuarse durante el 3,4,5 y 6 de octubre de 2019.

Uno de los principales shows que tenía expectativa en Guayaquil y Cuenca era el concierto del cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’. El cantautor tenía previsto presentarse el jueves en el Centro de Convenciones de Guayaquil y el sábado en el Centro de Convenciones Mall del Río, pero por fuerza mayor no los realizará.

La empresa organizadora del concierto, Star Shows, ofreció disculpas por lo sucedido y explicaron que en los próximos días comunicarán una nueva fecha para que los asistentes acudan con su propio boleto.

Otro caso emblemático fue el del partido de Copa Ecuador entre Liga de Quito y Emelec, que debía disputarse a las 19:30 del jueves. La Federación Ecuatoriana de Fútbol suspendió el cotejo pocos minutos después del anuncio presidencial. Aún no hay confirmación sobre los juegos planificados entre Delfín vs Barcelona en Manta y Emelec vs Liga en Guayaquil, aunque al ser encuentros masivos lo más probable es que se posterguen.

El Teatro de la Casa de la Cultura, Top Shows y Star Shows anunciaron en sus cuentas oficiales de Facebook la cancelación de los eventos planificados para el fin de semana. Los organizadores comunicarán a los clientes las nuevas fechas o la devolución de los boletos, de ser el caso.

A continuación la lista de espectáculos que tampoco se realizarán por la situación política del país:

Nuestra Música Día del Pasillo – Teatro Casa de la Cultura

Escenario Joven (eurocine) – Teatro Casa de la Cultura

Andale Mamá con Paulina Tamayo - Guayaquil

Copa Canela – Quito

OktoberFest - Guayaquil

Back to the 90s – Guayaquil

Julio El Musical – Cuenca

Kany García – Cuenca

Santiago Cruz y Kany García – Quito (agora de la cultura)

Madagascar – Guayaquil y Quito (D)