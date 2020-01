La Fractura del Siglo V narra el encierro actual

El odio racial ha tenido su representación en el cine de ficción de los últimos años. Desde la aclamada American History X (Tony Kaye, 1998) hasta This Is England (Shane Meadows, 2007) se han sucedido varios filmes de un tema que no pierde vigencia pese a que su punto más crítico fue el de los campos de concentración.

Es sobre la xenofobia y el neofacismo que trata Skin (Guy Nattiv, 2019), la obra ganadora del Óscar a Mejor corto de ficción del 2019 la que inaugurará el ciclo de cine La Fractura del Siglo, a las 19:30, en el cine Ochoymedio.

En este filme parecieran unirse los adultos de la película de Kaye con los niños de la de Meadows. Son los infantes (Troy y el hijo de Jaydee), precisamente, quienes interpretan de forma emotiva a las víctimas de un entorno duro, en que las armas pueden extender los peores sentimientos sociales.

“Si hay un tema que circula por este encuentro es el de la memoria”, coinciden Mariana Andrade (directora de Ochoymedio) y Rafael Barriga (programador del encuentro). Y esa memoria no solo se enfoca en las guerras mundiales o en la segregación urbana, actual.

El cortometraje dramático 'Skin' será la proyección inaugural en La Fractura del Siglo.

Después de los 22 minutos de Skin, los espectadores podrán ver el largometraje El Capitán (Der Hauptmann, de Robert Schwentke, 2018), que se sitúa al final de la Segunda Guerra Mundial (1945). En esa Alemania en ruinas aparece un desertor, en medio del caos, Willi Herold, quien encuentra un método de supervivencia al ponerse un uniforme de capitán que cambie su identidad.

Blanquinegra y con banda sonora clásica, la ficción es el relato de una misión del Führer en la que un intruso y usurpador se enfrenta a inocentes en su escape lleno de azares y de otros fugitivos.

“Cada película es un testimonio de distintos tipos de fracturas”, explica Barriga, junto a la artista visual y fotógrafa Sara Roitman, creadora del ciclo que cumplirá su quinta edición de este martes 21 hasta el martes 28 de enero.

Der Hauptmann inicia con un soldado desertor en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial que encuentra un uniforme como salvación. Fotograma de Der Hauptmann

El encierro es el tema de este año y entre las proyecciones de 13 filmes habrá al menos cinco actividades. Una de ellas, la presentación del libro Ahora que cae la niebla (Óscar Vela, 2019), el próximo martes con comentarios del artista Alex Schlenker.

La obra es un retrato de época (a partir de 1935) que tiene como protagonista al cónsul Antonio Muñoz Borrero (1891-1976), en una mezcla de ficción e historia que ha servido como ajuste de cuentas con la historia: el diplomático ecuatoriano salvó de los campos de concentración a cientos de judíos entregándoles −de forma discreta, casi subversiva después− cerca de un millar de pasaportes pese a que lo habían destituido de su cargo.

“Los antecedentes de esta gran fractura, la de mitad del siglo XX, en lo económico nos obligan a hacer un paneo por nuestras regiones y otras partes del mundo, por nuestras propias fracturas”, sostiene Roitman. Entonces el tema de los totalitarismos y el regreso de los caudillos que se erigen gracias a un populismo violento aparece: “se necesita un líder que se apropie de estas situaciones para hacer lo que figuras como las de Perón, Pinochet, Chávez”.

Las preguntas y reflexiones sobre la actualidad son los vasos comunicantes entre las cintas seleccionadas, tres de los cuales atraviesan América Latina: El Vecino alemán. Eichmann en Argentina (Martín Liji y Rosario Cervio, 2016); El Botón de nácar (Patricio Guzmán, 2015) y Antes que anochezca (Julian Schnabel, 2000)

El Vecino alemán parte de una investigación sobre Adolf Eichmann, secuestrado en la localidad bonaerense de San Fernando y llevado clandestinamente a Jerusalén para ser juzgado, en 1960. Medio siglo después, la traductora alemana Renate Liebeskind es contratada para traducir al castellano el juicio de Eichman, que fue el sitio en donde aparecieron los primeros testimonios sobre la labor de Muñoz Borrero y que, por tanto, también recogió Vela.

“No se trata de hablar de la guerra, solamente”, acota Andrade, “ni de caer en la visión museal. Es ir más allá, hablar de éxodos como el ocurrido en Venezuela o Sudán, que ya han sido abordados en ediciones anteriores”.

El Botón de nácar se rodó en Chile, Francia y España y es la historia de dos botones que se encuentran en el fondo del Océano Pacífico, entre voces de indígenas patagones, los primeros marineros ingleses en estas latitudes y también los prisioneros políticos.

Antes que anochezca (Before Night Falls), en cambio, muestra la vida del escritor Reinaldo Arenas (1943-1990) desde su infancia en un ambiente rural y su temprana participación en la Revolución Cubana hasta la persecución de que fue víctima como autor y homosexual. En el elenco están los reconocidos actores Javier Bardem, Olivier Martínez, Andrea Di Stefano, Johnny Depp y Sean Penn.





Otras actividades en La Fractura

La cineasta y docente Priscilla Aguirre conversará de forma pública con Rafael Barriga sobre “Solas: voces en el encierro”, a partir del proyecto de realización de cortometrajes, la creación de un performance y la realización de un documental en conjunto con un grupo de mujeres privadas de libertad en Guayaquil.

La voz y el rostro de estos personajes reales ha sido trabajado de forma exhaustiva, en varios capítulos, que abordan el encierro y lo femenino. La conversación se realizará el sábado 25 de enero, desde las 19:00 en el Ochoymedio.

La danza y fotografía han sido integrados a ediciones anteriores. El miércoles 22 de enero, a las 20:00, el cineasta y escritor Tito Molina realizará la sesión virtual de arte KinoJam, que emplea tecnología y experimentación cinematográfica, enfocada en los ejes del ciclo. La cita es en La Estación (Andrade Marín 381 y Diego de Almagro).

El jueves 23 de enero se inaugurará la exposición “Expresionismo y plenitud”, parte de la retrospectiva “Un constante renacer”, una serie de las obras más representativas de la artista checo-alemana Trude Sojka (1909-2007), que llegó en 1946.

En la casa-museo (Pasaje Müller N24J y Toledo) habrá una visita guiada el 25 de enero (16:00, previa inscripción) en el sitio que es un repositorio de la memoria ubicado en La Floresta. (I)