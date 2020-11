El documental "Nos faltan tres" será exhibido en Guayaquil

El cine documental, los derechos humanos y el periodismo se articulan para entregar a la ciudadanía la producción "Nos faltan tres", un trabajo que plasma un hecho doloroso que remeció y conmovió a los ecuatorianos en 2018: el secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega (reportero), Paúl Rivas (fotógrafo) y Efraín Segarra (conductor), grupo periodístico de diario El Comercio que realizaba una cobertura en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana.



La producción fue presentada en el OchoYMedio en Quito este 11 de noviembre, y será exhibida el viernes 27 de noviembre, a las 19:00, en Guayaquil (edificio Chantal Fontaine).



El secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH, Billy Navarrete, quien ha gestionado la exhibición de la cinta en Guayaquil, en coordinación con Mariana Andrade, directora de OchoYMedio y Fundamedios, manifiesta que el interés de organizaciones sociales y también de estudiantes de la universidad con relación al caso de los colegas secuestrados y asesinados por parte de un grupo de disidentes de las FARC tiene larga data.



"Desde los mismos hechos que conmovieron a la sociedad ecuatoriana ya se manifestaban estudiantes en relación a proteger la vida y la integridad física de estos colegas, y ahí se recuerdan manifestaciones públicas en Guayaquil de estudiantes de la Facso y de la Universidad Casa Grande. En los mismos días en que esto estaba pasando", matiza.

Guayaquil se ha mostrado constantemente preocupada por lo que pasó con los colegas de "El Comercio", de ahí que el libro de Arturo Torres y María Belén Arroyo, "Rehenes", fuera lanzado también en la Universidad Casa Grande de Guayaquil.

Para conocer los entresijos del documental, desde su elaboración hasta las motivaciones que tuvieron sus productoras, El Telégrafo conversó con Marisol Pesántez y Gabriela Loja, las jóvenes cuencanas que hicieron este trabajo audiovisual, el segundo después de "La Tragedia de la Josefina: 25 años después", producción realizada para la Universidad de Cuenca y presentada en el cantón Paute de la provincia del Azuay, en conmemoración de los 25 años del desastre.



¿Qué las motivó a realizar "Nos faltan tres"?



Gabriela Loja: La investigación y la realización del documental audiovisual corresponde a la elaboración de nuestro trabajo de titulación para la Universidad de Cuenca. El por qué nosotras elegimos específicamente este tema es porque, al tratarse de tres personas que se desempeñaban en el ámbito periodístico, causó un fuerte impacto en nosotras, en cómo nosotras veíamos al periodismo en ese entonces, porque podíamos ser nosotras en algún momento a las que nos podía estar pasando algo así. Está también el hecho que de la información que llegaba a nosotras como ciudadanas era escasa, contradictoria en cuanto a lo que decían las autoridades encargadas de las negociaciones; la falta de protocolos para periodistas y sus coberturas en situaciones de riesgo; y finalmente la intención de contribuir a la memoria histórica sobre este hecho que fue un golpe grande para el periodismo ecuatoriano puesto que se trata del primer secuestro y asesinato de periodistas en el país. Es importante que este acontecimiento no quede en la impunidad, mucho menos en el olvido.





Las circunstancias en las que murieron los periodistas fueron dolorosas. ¿Qué revela el documental?



Marisol Pesántez: El documental narra de manera cronológica lo que sucedió, obtuvimos información mediante entrevistas a familiares, periodistas y profesionales y de esta manera logramos establecer algunos datos como el primer video que fue enviado a las autoridades y se dio a conocer un año después mediante la plataforma de Código Vidrio, también las razones por las cuales fueron secuestrados y la negociación que las autoridades negaron en aquel entonces y algunas inconsistencias más.





¿Cuánto tiempo tardaron en gestar esta producción?



Marisol Pesántez: La investigación y el documental nos tomó alrededor de un año y dos meses; durante ese tiempo se seleccionó todo el material obtenido para lograr nuestro objetivo.



¿Quedaron satisfechas con la investigación o creen que quedaron muchos cabos sueltos?



Gabriela Loja: Bueno, creo que todo lo presentado en el documental corresponde a la información que se pudo recoger en cuanto a testimonios, seguimientos del caso e investigaciones previas hechas por periodistas y colectivos periodísticos independientes, como por ejemplo los trabajos de Arturo Torres y María Belén Arroyo en el libro "Rehenes" o la investigación de Frontera Cautiva.



Aunque hemos recopilado mucha información desde la perspectiva de familiares, periodistas, amigos y compañeros de Javier, Paúl y Efraín; aún quedan pendientes los puntos de vista y las versiones de las autoridades que conformaron el Comité de Crisis, porque lamentablemente no nos dieron acceso a su información, a pesar de que en diciembre del 2019 el ESE, creado por la CIDH para investigar este caso, dictó que Ecuador desclasificara la información para el avance correcto de la investigación. Entonces, esa parte de la historia está pendiente, y es información sumamente importante que puede ayudar a aclarar muchas de las contradicciones, muchos de esos cabos sueltos que existen alrededor del secuestro y asesinato del equipo periodístico de "El Comercio".



Los familiares de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra ¿vieron el documental? ¿Cuáles fueron sus impresiones?



Marisol Pesántez: Sí, lo vieron y estuvieron presentes el día de la proyección. Bueno, realmente nosotros no sabemos con exactitud cuál fue su impresión, pero lo que nos supieron decir algunos de ellos luego de verlo fue que el documental logró revivir lo sucedido en el 2018 y la lucha que tuvieron que seguir para llegar a la verdad; de igual manera saber que el caso sigue en la impunidad. Para ellos el documental es una suerte de ruido, de retumbar en los oídos, para aquellos que dejaron que los asesinaran sin hacer nada.





¿Cómo fue el recibimiento de la producción audiovisual por parte del público?



Gabriela Loja: Me atrevo a decir que la acogida ha sobrepasado las expectativas que teníamos en un principio. El evento organizado por Fundamedios y la Fundación Nos Faltan 3, dirigida por Ricardo Rivas, tenía previsto dos proyecciones para el día 11 de noviembre en el cine independiente OchoyMedio, y se planeaba repetir el evento en otras ciudades, pero incluso para sorpresa nuestra, hay personas que han solicitado a Fundamedios una nueva proyección, puesto que muchos no pudieron asistir al evento del miércoles. Entonces con Marisol hemos autorizado la nueva proyección, y seguimos en contacto para los eventos que se vienen.





El documental será presentado en Guayaquil...



Marisol Pesántez: Sí, luego de la presentación en Quito, Fundamedios, que es el principal organizador, realizó la propuesta de replicar el evento en otras ciudades como Guayaquil, Cuenca y Manta. Para Guayaquil la fecha está confirmada para el 27 de noviembre y en las otras ciudades está en proceso la organización de las mismas.



¿Quieren decirle algo a los ecuatorianos?



Gabriela Loja: Agradecemos mucho a todas las personas que nos han apoyado todo este tiempo, a los familiares, a Fundamedios, a la Fundación Nos Faltan 3 por permitirnos proyectar nuestro trabajo y transmitirlo a otras personas, sobre todo a todos quienes acudieron a las funciones.



De la misma manera invitamos a que no olvidemos lo que pasó con nuestros colegas periodistas en la frontera, que no dejemos este caso en la impunidad y que sigamos investigando y exigiendo a las autoridades la verdad, resultados que contribuyan a esclarecer el caso porque sus familiares lo merecen, el Ecuador lo merece, Paúl, Javier y Efraín merecen que no los olvidemos.





* Gabriela Estefanía Loja, licenciada en Periodismo y Comunicación Digital. Actualmente, directora Editorial y periodista de la Revista Andes Life.



* Marisol Estefanía Pesántez, licenciada en Periodismo y Comunicación Digital. Actualmente, coordinadora de Proyectos de la Fundación Haciendo Ecuador y el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer y subdirectora del Departamento Digital de la empresa de Comunicación Atenea Digital.









Billy Navarrete

"Creemos que es importante, en honor al derecho y a la memoria, que se preocupe la sociedad ecuatoriana, incluido el Estado, de lo que pasa en la frontera norte, que no ha dejado de ser de alta gravedad"



Para Navarrete, el documental es una construcción de la memoria pensada desde la óptica particular, al margen incluso de los intereses empresariales y de lo que se construye desde la historia oficial.





"El cine documental, el de autor, fundamentalmente, viene desde otras orillas y está construido a propósito de posturas políticas que generalmente incluso están en contrasentido con el discurso oficial, el discurso del poder. En este caso hay un señalamiento de indiferencia, complicidad y silencio por parte del poder oficial. El documental "Nos faltan tres" tiene esa óptica, pero también el de las familias de estos tres colegas, también de los periodistas, de los organismos de derechos humanos, y la negligencia con relación a lo que debió haberse hecho para cuidar la vida. Esa óptica cuestionadora es la que se visualiza a través del documental de autor y en este caso es la que se exhibe".



Agrega Navarrete que la población asentada en la frontera norte, en Esmeraldas, está desprovista de todas las garantías; "pero sucede lo mismo en los sitios donde se asienta la población indígena porque está a la orden de organizaciones criminales que han despoblado (los caseríos) para lucrar, para intereses extractivistas. Todo el corredor fronterizo entre Colombia y Ecuador es un escenario en el que poco o nada se sienten las garantías de derecho y cuando se sienten es a través de estados de excepción mediante los cuales se militariza la cotidianidad de las comunidades fronterizas".

Nos faltan tres



Exhibición: Guayaquil, viernes 27 de noviembre (entrada libre).

Hora: 19:00

Dirección: Chantal Fontaine (edificio Chantal Fontaine), Mz. 1 Solares 10 11, Av. Miguel H. Alcívar, Guayaquil. Frente a Torres del Norte (torre B).