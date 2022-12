Bad Bunny anuncia que se tomará un descanso de los escenarios en 2023

Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo en este 2022, anunció que se tomará un descanso prolongado en 2023. El puertorriqueño anunció que mantendrá una breve pausa de su carrera musical, una vez que concluya su gira World's Hottest Tour.

El autor del tema 'Me Porto Bonito' dijo en una entrevista con Billboard que necesita un espacio por salud mental y emocional. "Me tomaré un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, y disfrutar mis logros. Vamos a celebrar. Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión", dijo.

El puertorriqueño terminará su gira en Ciudad de México el 10 de diciembre. El artista también visitó Ecuador el 16 de diciembre, en un concierto que llenó el estadio Olímpico Atahualpa.

Bad Bunny también fue el artista más escuchado de este 2022 en plataformas como Spotifty y Apple Music.