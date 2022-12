Bad Bunny fue el artista más escuchado de Spotify en el 2022

Spotify coronó al puertorriqueño Bad Bunny como su artista más escuchado del 2022. Los ritmos pegagosos del artista urbano lideran -por tercer año consecutivo- lo mejor del año en la plataforma digital.

La publicación de 'Un Verano sin Ti' coronó al 'Conejo Malo', quien tuvo una presentación en Quito el 16 de noviembre de 2022, como el primero del listado. El segundo lugar fue para la cantante Taylor Swift y el tercer puesto para el rapero Drake. En el 'Top 10' también aparecieron artistas como The Weeknd, BTS, Ed Sheeran, Harry Styles, Justin Bieber, Kanye West y Eminem.

A pesar del éxito de Bad Bunny, la canción más escuchada del 2022 fue para Harry Styles con 'As It Was' seguida de ‘Heat Waves’ de Glass Animals y de ‘STAY’, de The Kid Laroi y Justin Bieber.

Como todos los años, Spotify habilitó la opción para que sus usuarios conozcan cuáles fueron sus artistas y canciones más escuchadas en el 2022.

Simplemente hay que ingresar a la aplicación desde una computadora o teléfono celular y dar click en la opción Spotify Wrapped.

#SpotifyWrapped is here ? Update your Spotify app to get yours. Who is on your Top 5? https://t.co/6vCxM1Wc9I pic.twitter.com/tymL34iK7E