Eugenio Derbez critica a Bad Bunny por tirar el teléfono de una seguidora

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez cuestionó la actitud del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien arrojó el teléfono de una seguidora que deseaba tomarse una fotografía con él

El artista salía de un restaurante el 1 de enero de 2022, cuando una fan se le acercó con una sonrisa a solicitarle un 'selfie'. La reacción de Bad Bunny fue arrebatar el teléfono y arrojarlo al agua.

La desmedida respuesta provocó pedidos de 'cancelar' al artista e incluso sus canciones cayeron puestos en las listas de reproducción de plataformas como Spotify o Apple Music. El cantante urbanó se defendió y dijo que consideró una falta de respeto que le pongan un teléfono en la cara.

"La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo", dijo en Twitter.

Por su parte, Derbez comentó que Bad Bunny "actuó tremendamente mal" con su seguidora. "Estoy viendo como digo lo que estoy pensando… La gente es quien da el poder, la gente es quien lo quita", dijo.

El comediante dijo que ha pasado por las mismas situaciones que el cantante, con fanáticos que se entrometen en el espacio personal. Sin embargo -dijo- que no respondió de la misma manera que el puertorriqueño.

"Yo nunca lo he hecho, he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado. Como ustedes mismos lo han visto, cuando ustedes mismos han llegado a poner un micrófono en la cara, una cámara que me pega, yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme", añadió.