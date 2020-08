Aldhea: Luces, cámaras y reporteros comunitarios

Considerando que el contexto de emergencia sanitaria ha afectado gravemente los derechos de las personas en situación de movilidad, generando una mayor vulnerabilidad en estas poblaciones, la Fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (Aldhea), en coordinación con la Acnur, decidió mudar a la virtualidad el proyecto llamado "De Cámaras a Camaradas", a través de Reporterxs Comunitarixs, programa de transformación social desde el arte y el cine comunitario, cuyo propósito es que jóvenes de varios países desde sus hogares produjeran contenidos informativos, de entretenimiento, experimentales y de ficción.



Así, durante dos semanas se realizaron encuentros a través de una plataforma digital en los que se elaboraron guiones en forma participativa, compartiendo un proceso de formación en lenguaje audiovisual, realización, entrenamiento actoral y arte para que cada participante luego filmara su propio segmento, de manera individual y desde el confinamiento, apostando a la creatividad, al apoyo de las familias y a los recursos disponibles en cada hogar.



El proceso contó con el acompañamiento personalizado del equipo docente, para lograr que las producciones tuvieran calidad estética y narrativa. El resultado final de dichos procesos son seis programas que reúnen las producciones individuales de cada participante (todos estrenados en las redes de Aldhea), con la intención de fomentar el diálogo de distintas experiencias sobre el refugio y la situación de movilidad humana en Ecuador.



Lorena Salas, directora ejecutiva de Aldhea, señala que la organización venía trabajando con la Acnur desde el 2019 en este proyecto de cine comunitario, que reúne a jóvenes de Ecuador y en situación de movilidad de más o menos siete países, en talleres de cine comunitario, y que como resultado de los trabajos sacaban spots, pero que por la pandemia tuvieron que mudarse al formato on line, de modo que durante mayo, junio y julio generaron el programa llamado Reporteros Comunitarios en el que cada dos semanas se juntaban jóvenes de Ecuador y otros países para capacitarse. En total 24 jóvenes de cinco países fueron capacitados.









Leonel González, joven venezolano de 26 años que vive en Quito y que forma parte del proyecto, cuenta que su experiencia en el taller de "Cámaras a Camaradas" fue excelente, que aprendió mucho no solo con respecto al manejo de cámaras, de guion y de buen contenido audiovisual sino que también aprendió a "transmitir y ayudar a crear empatía con las personas, ver que todos somos iguales y que todos tenemos problemas, pero lo importante es seguir adelante a pesar de las adversidades". Con los videos, asevera, quiso abarcar temas como la movilidad, los migrantes y la pandemia para que la gente viera cómo vive la persona de a pie y sepan que no están solos.



Paola Seekatz, quien tiene 16 años y vive en Cuenca, también participó en este proyecto y manifiesta que por medio de redes sociales, donde se mueve la mayoría, hay un lugar para liberar y crear, un lugar que con ayuda y guía de otros genera mensajes positivos para la sociedad actual. "Reporteros comunitarios es ese lugar para mí donde dejé mis ideas y con ayuda de las tutoras pude llevarlas a la realidad. Disfruté totalmente de la experiencia de crear reportajes y material audiovisual en conjunto”.



Hasta ahora se han estrenado, con mucho éxito en las redes, seis programas de Reporteros Comunitarios, que transitan por diferentes formatos y géneros.



Salas comenta que ellas y ellos elaboraban juntos un guion y hacían los rodajes en sus casas en confinamiento con el apoyo de sus amigos, vecinos, familiares. "Rodaban los segmentos de este programa, pero estamos cerrando ya este proceso, hemos hecho varios cortometrajes, reportajes, documentales, como canciones y vídeos más experimentales sobre reflexiones en torno a la movilidad humana y la pandemia porque nuestro proyecto apunta a generar entornos de convivencia pacífica a través del arte. Nuestros cortometrajes han circulado ampliamente, se trabajó con jóvenes de Puyo, Quito, Cuenca, Machala y Guayaquil".



Reporteros Comunitarios ha sido la oportunidad de expresión, de catarsis y de encuentro grupal en línea desde la aislamiento de cada uno, una manera de hacerle frente a la pandemia.



El domingo 16 de agosto, a las 19:00 por las redes de Aldhea se proyectará el video “Detrás de cámaras”, que sintetiza la experiencia de todo el proceso de formación y producción audiovisual, y posteriormente se realizará el acto de graduación en línea con los jóvenes participantes y sus familiares y amigos. (I)