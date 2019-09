Video muestra ataque racista contra estudiante ecuatoriana en Estados Unidos

A través de las redes sociales, Cristina Riofrío, estudiante ecuatoriana de 19 años, que vive en Savannah, Georgia, Estados Unidos, compartió un video donde se muestra a un hombre que les llama la atención a ella y sus amigas por hablar español.

El hecho se dio la noche del sábado 21 de septiembre de 2019, en un local de comida rápida, donde la compatriota y sus amigas se volvieron blanco de un ataque racista.

La joven que cursa la carrera de diseño de modas aconsejada por otra estadounidense que presenciaba lo que sucedía, tomó su celular, grabó lo que sucedió y lo difundió en Twitter. Hasta este martes 24 de septiembre de 2019, su publicación suma más de 11.000 retuits.

"¡Cállate!", le dice el hombre en más de una ocasión a la ecuatoriana. "Habla en maldito inglés, cállate la p... boca". Riofrío le responde que está grabando lo que sucede. "Hazlo, me importa una m...", le dice.

Las imágenes constatan que al atacante no le importa el ser catalogado como un racista. "Usted es un racista", le dice ella. "Sé que lo soy", responde él. "Y no debería estar orgulloso de eso, no debería estarlo", le increpa la ecuatoriana.

En las distintas redes sociales, los usuarios muestran su apoyo a Cristina y lamentan que en la actualidad todavía existan esta clase de prejuicios. Otros le dicen que el español es un lenguaje hermoso. (I)

This happened to me at walmart. That lady just asked me why was I talking in spanish and I told her “I’m sorry ma’am, I speak four languages so this is not your motherfucking business at all”