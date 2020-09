México mantendrá beneficio migratorio para ecuatorianos

1800Migrante.com, la organización de asesoría legal para migrantes y sus familias, informa que el Gobierno mexicano mediante comunicado oficial ha respondido a esta institución sobre la solicitud realizada al gobierno azteca en julio del 2019. La mencionada organización, había requerido que el Gobierno mexicano vuelva a solicitar visas a los ecuatorianos argumentando que, al no existir el requisito de visas para ingresar a ese país, los coyoteros, como se conoce a los traficantes de personas, están utilizando este beneficio para promover los viajes irregulares de ecuatorianos con destino hacia los Estados Unidos en lo que ellos denominan la “ruta mexicana”.



En parte de la misiva firmada por la Jefa de la unidad de política migratoria, registro e identidad de personas, de la Secretaría de Gobernación, Lic. Rocío González Higuera, se puede leer: “actualmente México aplica supresión de visa a setenta y siete países del mundo con la finalidad de promover el intercambio cultural, comercial, de negocios, estudios cortos, de salud, etc. Estamos convencidos de que la solución a los diversos riesgos que enfrentan las personas que deciden migrar de manera irregular no radica en imponer de manera indiscriminada mayores requisitos o barreras de ingreso, sino un conjunto de acciones que de manera corresponsable debemos asumir los países de destino y de origen…".



Por su parte William Murillo, cofundador y vocero de 1800migrante.com, fue contundente en su declaración al indicar que “México quiere deslindarse de su corresponsabilidad en el tráfico ilegal de migrantes que usan a ese país como vía de ingreso irregular hacia Estados Unidos; hay miles de ecuatorianos que ingresan como turistas y no regresan al Ecuador, decenas de ellos han muerto en la frontera, son asesinados, secuestrados y extorsionados por las organizaciones narcoterroristas de los Zetas y el Gobierno mexicano quiere tapar el Sol con un dedo. Yo pregunto: ¿quién va a responder a las familias de esos ecuatorianos que han muerto en suelo mexicano o norteamericano, quién les va a dar justicia? Esta respuesta puede significar una victoria temporal del gobierno mexicano, pero insistiremos en cortes internacionales”, sentenció.



También se puede leer en parte del documento: ”…los gobiernos de México y Ecuador de manera corresponsable han trabajado en fortalecer la difusión de información sobre el objetivo y alcance de la medida de facilitación…y en este sentido se elaboró una Guía del Viajero que actualmente se encuentra en proceso de validación por parte de las autoridades ecuatorianas…”, ante lo cual Murillo replicó “sería bueno que la Cancillería socialice esos documentos e informe a la ciudadanía, ¿hasta cuándo tenemos que esperar para conocer sobre esa supuesta Guía del viajero?”.



Desde que se suprimió el requisito de ingresar sin visa a México, los ecuatorianos aprovecharon del beneficio tanto para turismo, como para intentar llegar de forma irregular a Estados Unidos.

En el 2018, 1.525 ecuatorianos no regresaron de su viaje a México; en el 2019 este número se disparó a más de 8.000 ciudadanos; en el 2020 se espera que el flujo de ecuatorianos tenga un descenso importante por los efectos de la pandemia, pero inquieta la eventual estampida de ecuatorianos por la vía mexicana por la difícil situación económica que atraviesa Ecuador.



“Nos preocupa que exista una nueva ola migratoria y sean los más vulnerables, los migrantes, que buscan días mejores quienes paguen con su vida. Este no es un viaje de paseo por un parque, este viaje es muy difícil; cruzar México es una apuesta muy arriesgada que los ecuatorianos tienen que pensar muy bien antes de lanzarse a uno de los viajes más peligrosos que existen. Te puedes morir o desaparecer en el camino”, fue la advertencia de Murillo al respecto.



Ahora que varios gobiernos, entre ellos el ecuatoriano y mexicano están abriendo sus aeropuertos, el flujo de migrantes camuflados como turistas hacia el país azteca, facilita el negocio de los coyoteros, por tanto continuaremos escuchando que ecuatorianos han muerto o desaparecido en su intento de llegar a Estados Unidos; viajar a México, sin visa, siempre será una alternativa aprovechada por estos criminales que aún con este beneficio siguen cobrando entre 15 y 20 mil dólares por el viaje irregular hacia la unión americana. (I)