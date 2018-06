Ministerio investigará presunta venta de textos para reciclaje en Imbabura

El ministro de Educación, Fander Falconí, anunció la apertura de una investigación por la presunta venta de textos escolares de años anteriores y que han sido encontrados en una recicladora en Imbabura.

"He recibido la denuncia sobre la venta de textos escolares de años anteriores para reciclaje. He dispuesto a las autoridades educativas de Ibarra, que recuperen los textos escolares y se investigue por qué no se entregaron en los años lectivos correspondientes", señaló Falconí.

En su cuenta de Twitter, el funcionario apuntó que solicitará también que la Contraloría General del Estado realice un examen especial.

Asimismo, que se instaure un sumario administrativo a quienes aparentemente "tomaron la decisión de vender estos libros", subrayó el funcionario en su perfil de la mencionada red social.

"Tengan la seguridad de que serán sancionados los que desperdician el dinero del pueblo, porque eso también es corrupción", concluyó el ministro ante informaciones que han circulado en redes sociales y en la prensa sobre la presunta venta de textos escolares.

Una filial de la Unión Nacional de Educadores se mostró preocupada por la presencia de "gran cantidad" de textos escolares del Ministerio de Educación "no usados", que dijo haber visto en una recicladora en Imbabura. (I)