Senescyt anuncia cupos en oferta online

Carreras como educación inicial, pegadogía en idiomas extranjeros, comunicación, economía, turismo son entre otras las especializadas online a las que pueden acceder los estudiantes que tienen un puntaje de postulación habilitado y no han obtenido todavía un cupo en el sistema de educación superior público, según la Senescyt.

Para ello necesitan ingresar a la página www.postulavirtual.senescyt.gob.ec, revisar la oferta, escoger una sola opción de carrera en las universidades y aceptar el cupo. Este proceso se lo debe efectuar entre el 4 y 6 de octubre.

Las universidades de las Fuerzas Armadas (ESPE) y Estatal de Milago (UEM) son los únicos centros encargados de esta oferta y a los que se deben dirigir quienes hayan escogido y aceptado alguno de los cupos en estas carreras de modalidad virtual.

La Secretaría de Educación Superior, ciencia, tecnología e innovación (Senescyt) recordó que no podrán participar de esta postulación, quienes tengan un cupo asignado y lo hayan rechazado o no se hayan pronunciado sobre el mismo.

Tampoco quienes no tengan su título de bachiller no se encuentre registrado y reportado oficialmente por el Ministerio de Educación; tampoco quienes se encuentras participando en el proceso de acceso a una carrera focalizada (Policía, Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, etc.).

Además, si el postulante acepta un cupo y no lo utiliza el estudiante tendrá una penalidad de un semestre subsiguiente tiempo en el cual no podrá participar en el proceso de admisión a la educación superior. (D)