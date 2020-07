Covid-19: ¿es seguro ir a la playa?

A pesar de que no es temporada alta, la reapertura de playas anunciada para el próximo 22 de julio en Ecuador causa expectativa, especialmente para las localidades que dependen económicamente de las actividades turísticas. Operadores, prestadores de servicio y comuneros se preparan para recibir a los turistas y sobre todo se capacitan sobre medidas de bioseguridad.

Las autoridades han indicado que el aforo permitido será del 30%, y que las 60 playas seleccionadas son aquellas que cuentan con cámaras de vigilancia, perifoneo e incluso se implementarán drones para el constante monitoreo.

Pero junto con la expectativa y ansias por retomar la actividad, se generan temores. ¿Estamos a salvo de la covid-19 mientras caminamos, trotamos, tomamos el sol en la arena o nadamos en el mar?, se preguntan muchos.

Covid-19 y el agua de mar

No hay evidencia concreta de que haya un mayor riesgo de contraer el covid-19 del agua, o incluso de que el virus pueda sobrevivir en agua salada por mucho tiempo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha basado sus recomendaciones sobre el tema en las evidencias científicas recogidas para otros coronavirus. Y señala que el riesgo se relaciona más con el bajo respeto del distanciamiento social y menos con el virus en el agua.



En mayo, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España publicaron un informe que recopila el estado actual de conocimiento sobre cómo es la transmisión del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19, en espacios destinados al baño y otras actividades acuáticas.

De las posibles vías de contagio en los ambientes a los que se refiere este informe (piscinas, playas, ríos, etc.), la vía de transmisión principal del SARS-CoV-2 es a través de secreciones respiratorias que se generan con la tos y los estornudos y el contacto de persona a persona.

"Las aglomeraciones que pueden darse en las piscinas y playas, así como los objetos de uso común pueden continuar sirviendo de mecanismo de contagio", dice el estudio.

Otras posibles vías de contagio revisadas son las derivadas de la presencia del virus en aguas residuales que puedan llegar a masas de agua de baño y la supervivencia del virus proveniente de los bañistas en aguas, arenas y superficies limítrofes.

En lo relativo al agua del mar, aunque actualmente no existen datos de la persistencia del SARS-CoV-2, el efecto de dilución (el virus se disemina en el agua y esto rebaja su poder de infección), así como la presencia de sal, son factores que probablemente contribuyan a una disminución de la carga viral y a su inactivación por analogía a lo que sucede con virus similares.

"Para infectarse, una persona necesita estar expuesta a un número mínimo de partículas virales", expuso Bruce Ribner, director médico de la Unidad de Enfermedades Transmisibles Graves del Hospital de la Universidad Emory, en Estados Unidos.

"Cualquier secreción que vaya al agua, como por un estornudo o tos, se diluirá rápidamente", dijo en una entrevista con The New York Times.

Joan Grimalt, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua de España, uno de los colaboradores del estudio del CSIC, sostuvo a la BBC que "una contaminación dentro del agua es improbable, pero es mucho más improbable en agua salada o en agua de piscina".

"El agua de mar tiene sal y se ha comprobado experimentalmente que este elemento desactiva o destruye la covid-19", afirmó Grimalt. Añadió que esto pasa con muchos virus.

"Hay muchísimos organismos que no pueden vivir en un entorno salino. El agua de mar tiene una ósmosis, una densidad de iones, que mata muchas de las familias de virus", recalcó.

El virus que provoca la covid-19 está compuesto por un núcleo de material genético y una cápside de proteínas que lo envuelve y, al igual que otros coronavirus respiratorios, está recubierto por una envoltura lipídica.

Otros virus, como el de la hepatitis A, por ejemplo, carecen de esa envoltura. "Sorprendentemente eso les hace aguantar más en agua dulce o en agua de mar que la covid-19", que muere más rápido, explicó Grimalt.

Sin embargo, la supervivencia del SARS-CoV-2 en agua de ríos, lagos, pozas de agua dulce y no tratada es superior en comparación con las piscinas y el agua salada, y por tanto deben extremarse las medidas de precaución para evitar aglomeraciones, siendo estos los medios acuáticos más desaconsejables en relación con otras alternativas.

Aguas residuales

La forma en la que el virus podría llegar al mar no es solo a través de un bañista asintomático que esté en la playa. En el caso de la covid-19 el principal riesgo son las aguas residuales de ciudades que desembocan en el mar.

El informe del CSIC advierte que todavía no hay evidencias sobre la infectividad del virus (la capacidad de una agente patógeno para invadir un organismo y provocar en él una infección) en aguas residuales, donde sí se han encontrado trazas del nuevo coronavirus.

"Esta posibilidad no se puede descartar totalmente porque hay ya tres estudios en los que se describe la presencia del virus infeccioso en muestras de heces de pacientes infectados", indica el informe.

"Las aguas tratadas o residuales que llegan al mar pueden contener la covid-19 porque las heces de las personas enfermas o asintomáticas tienen una alta concentración de virus", explicó Grimalt a la BBC.

Un informe del Centro de Tecnologías Sostenibles para el Agua y la Energía de la Universidad de Arizona señala que "las investigaciones también sugieren que los coronavirus son más sensibles al agua y a los procesos de tratamiento de aguas residuales que sus contrapartes los virus sin envoltura".

"Por tanto, estos procesos probablemente brinden una protección adecuada contra los coronavirus" y deberían ser suficientes, explica el documento.

Arena

Otros de los factores que puede preocupar es la prevalencia del virus en la arena presente en playas o riberas. Aunque no existen estudios experimentales al respecto, la acción conjunta de la sal del agua de mar, la radiación ultravioleta solar y la alta temperatura que puede alcanzar la arena, son favorables para la inactivación de los agentes patógenos.

Además, "la arena no es una superficie lisa. Lo que se ha visto es que en superficies rugosas los coronavirus permanecen menos tiempo", afirmó Grimalt a la BBC.

No obstante, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, en su informe, hace hincapié en que cualquier forma de desinfección de la arena de la playa debe ser respetuosa con el medio ambiente y no es recomendable su desinfección con los procedimientos habituales para espacios públicos urbanos.

La brisa de mar

El aire en la orilla del mar, los aerosoles formados por las olas y el viento son abundantes y representan una gran fuente natural de partículas en el aire que podrían transportar el virus por este medio, por lo que una distancia segura sería superior a los dos metros recomendados en ciudad, dice el estudio del CSIC.

Sin embargo, ni la Organización Mundial de la Salud, ni los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ni las Agencias de Salud locales de EE.UU. u otros países han advertido que el virus puede propagarse por la brisa marina o la brisa costera.

La probabilidad de que arenas o tierras infectadas alcancen las manos y posteriormente boca, nariz u ojos de algún bañista es baja pero no inexistente.

Distanciamiento es la clave

"Necesitamos que las playas se reactiven, que el turismo esté bien, pero no podemos permitir un abuso y que no se cumpla los protocolos", explicó en una entrevista radial este lunes 13 de julio la ministra de Turismo, Rosi Prado de Holguín.

"Creo que es el momento de demostrar el cariño que le tenemos al país, a nuestros recursos naturales turísticos", añadió la ministra al tiempo que llamó a la ciudadanía a la corresponsabilidad, porque de cumplir con los protocolos y mantener el distanciamiento depende salir adelante, "si no sucede, habrá que retroceder".

Y es que para disfrutar en la playa, los expertos coinciden que lo más importante es el distanciamiento físico social, tanto en el agua como en la arena y las zonas comunes.

Por eso imágenes como las registradas el fin de semana en la avenida Malecón de Crucita, en Portoviejo, provincia de Manabí, son alarmantes. En ellas se ve grupos de personas junto a botellas de bebidas alcohólicas, otros que caminan sobre la arena y toman el sol, sin cumplir con medidas básicas de bioseguridad.

Recomendaciones

Afortunadamente, hay varias medidas que puede tomar para reducir el riesgo de contraer o propagar el virus cuando visite áreas públicas de natación, como playas, piscinas, parques acuáticos y jacuzzis:

1.- Quédese en casa si tiene síntomas, ha sido diagnosticado, está esperando los resultados de la prueba de covid-19, o estuvo expuesto recientemente a alguien infectado con la enfermedad.

2.- Aplique el distanciamiento social dentro y fuera del agua. Evite las zonas de baño abarrotadas, las playas, las piscinas, los patios de recreo acuáticos y las bañeras de hidromasaje donde no puede mantenerse a 2 metros de distancia de otros.

3.- Esté atento a las disposiciones de las autoridades. Sean estas por megafonía u otro tipo de alertas.

4.- Use mascarilla cuando no esté en el agua. Los revestimientos faciales son especialmente importantes cuando el distanciamiento físico es difícil.

También es importante evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca; así como cubrirse al toser o estornudar.

No coloque mascarillas a niños menores de 2 años o a cualquier persona que tenga problemas para respirar o que no se la pueda quitar sin ayuda.

5.- Lávese las manos con frecuencia. Use agua y jabón y el lavado debe durar al menos 20 segundos, especialmente antes de comer o beber y cuando llegue y salga del área de baño. Si no hay agua y jabón disponibles, use desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol y frote hasta que sus manos estén secas.

Los desinfectantes para manos no son tan efectivos cuando las manos están visiblemente sucias o grasientas, por lo tanto, limpie la arena o la suciedad antes de aplicarla.

6.- No comparta ningún objeto con personas que no convivan con usted. Antes de alquilar una silla de playa u otro artículo, verifique que haya sido desinfectado. De lo contrario, la recomendación sería no utilizarla.

7. No comparta utensilios. Si vamos a compartir alimentos de un empaque familiar como, por ejemplo, una bolsa de papitas, debemos servir una ración para cada uno. De esta manera, evitamos contaminar el resto del contenido y disminuimos los riesgos.

8. Las pandemias no hacen que las preocupaciones ambientales sean irrelevantes. No deje basura en las playas, lleve los desperdicios consigo a casa o deposítelas en los tachos adecuados para ello. (I)