La postulación para “Quiero Ser Maestro” 6 finaliza mañana

El proceso de postulación al concurso Quiero Ser Maestro 6 (QSM), para obtener un nombramiento definitivo en el magisterio, finalizará este domingo.



Los 27.889 concursantes buscan quedarse con una de las 15.719 partidas disponibles en los establecimientos públicos del país.



Previamente aprobaron tres pruebas (de personalidad, razonamiento verbal y conocimiento de saberes disciplinarios). También realizaron una clase demostrativa, con alumnos, ante un jurado.



Los profesores que intervienen en el proceso, que concluye el domingo, pueden postularse hasta en cinco planteles educativos. En los procesos anteriores solo se podía hacerlo en uno.



Según Alexandra Higgins, subsecretaria de Educación de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), hoy existen más posibilidades de obtener un puesto en el sector público.



El 26 de noviembre los pedagogos recibirán un mensaje, vía correo electrónico, en el que se informará de la unidad a la que han sido asignados. Incluso podrán apelar si no están de acuerdo. Y la entrega de los nombramientos será en febrero de 2020.



Higgins recomienda a los participantes verificar cómo realizan el trámite para no perder la partida.



Por ejemplo, en el proceso notaron que algunos no guardan la postulación seleccionada, olvidan dar click en el botón aceptar que aparece en la ventana emergente para visualizar el acta, hay quienes no aprobaron y quieren volver a postularse y más.



Asimismo, ayer concluyó el proceso para la recuperación de la elegibilidad del Quiero Ser Maestro (de la edición 1 a la 5). 72.000 docentes debían efectuar dicha diligencia. Las inscripciones comenzaron hace una semana.



El 30 de noviembre iniciarán la pruebas con la toma del examen de razonamiento. El 21 de este mismo mes será la prueba de conocimientos específicos.

Los docentes participantes deberán llevar el comprobante de inscripción. Y en enero recibirán los resultados. (I)