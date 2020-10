Hasta este domingo 25 de octubre se efectuará la primera postulación a la educación superior

Desde este viernes 23 al domingo 25 de octubre de 2020, las personas habilitadas dentro del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión podrán postular por un cupo en examenadmision.senescyt.gob.ec., informó la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senecyt).



Para aplicar deberán ingresar con el mismo usuario y clave usados en las diferentes etapas. El proceso de postulación es personal y completamente en línea. Las personas podrán elegir de una a cinco opciones de carrera de forma libre y voluntaria.



La postulación puede hacerse dentro del mismo campo amplio de conocimiento o entre diferentes campos. Existen 310 carreras disponibles en 223 instituciones de educación superior, en diferentes jornadas.



Los campos amplios de conocimiento son: Agricultura, Ciencias, Ciencias sociales, educación comercial y derecho, Educación, Humanidades y artes, Ingeniería, industria y construcción, Salud y servicios sociales, Servicios.



Los criterios de asignación de un cupo son meritocracia (puntaje), libre opción de carrera (en orden de prioridad) y número de cupos disponibles por carrera.



En el buscador de la oferta académica (admision.senescyt. gob.ec) los estudiantes tienen disponible el nombre de la institución de educación superior, nombre de la carrera, el perfil de ingreso y egreso, la descripción de la carrera (contenidos), modalidad, jornada, duración y el puntaje referencial.



El puntaje referencial se publica por cada carrera y corresponde al puntaje más bajo con el cual una persona obtuvo un cupo en el periodo académico inmediatamente anterior, sirve de guía para que la persona revise con su puntaje la carrera de su preferencia.



Si la persona fue asignada un cupo deberá revisar su cuenta en la plataforma mencionada y aceptar o rechazar el cupo asignado entre el 28 y 29 de octubre de 2020, luego de dicho proceso habrá una segunda asignación de cupos para lo cual las personas deberán revisar su cuenta el 1 y 2 de noviembre de 2020.



Si la persona postulante obtiene un cupo en su primera opción de carrera y lo rechaza o no se pronuncia, no podrá participar en las siguientes etapas del proceso de admisión; así también, si la persona postulante obtuvo un cupo en su segunda opción de carrera y lo rechaza o no se pronuncia, no podrá postular por esta opción de carrera en las siguientes etapas.



Las personas que reciben la asignación de un cupo y lo aceptan, deberán ponerse en contacto con la institución de educación superior respectiva.



Para las personas que no obtuvieron un cupo, habrá una nueva oportunidad de postulación del 6 al 7 de noviembre de 2020. (I)