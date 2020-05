Aspirantes a la educación superior podrán revisar mañana asignación de cupo

Los estudiantes que aún no han obtenido un cupo para acceder a la educación superior, desde las 10:00 de este martes 12 de mayo hasta el miércoles 13, podrán nuevamente ingresar a la plataforma www.serbachiller.ec y verificar si el sistema les ha asignado un cupo para acceder a la educación superior.

La Senescyt informó que hay 39.435 cupos disponibles para ser asignados en esta segunda etapa.

Este proceso se realizará considerando las cinco opciones de carrera seleccionadas, de manera libre y voluntaria, por las personas aspirantes, priorizando la meritocracia, las acciones afirmativas y la oferta académica aún vigente.

Durante la primera fase de aceptación se registraron 69.933 cupos aceptados por parte de los postulantes, es decir el 86 % de los 81.332 cupos asignados.

En tanto, se registró un rechazo del 1 % y un 13 % de personas no se pronunció en torno a si lo aceptan o no.

Los cupos que no hayan sido aceptados volverán al sistema para que las personas que no obtuvieron uno en la primera aceptación tengan la posibilidad de hacerlo en la segunda.

Los aspirantes que hayan obtenido un cupo deberán imprimir su comprobante en la plataforma www.serbachiller.ec, y ponerse en contacto con la universidad, escuela politécnica o instituto técnico y tecnológico para conocer los procesos y requisitos necesarios para su matriculación.

Para el primer semestre del 2020 las instituciones de educación superior ofertaron 113.072 cupos, un 31 % más que en el primer semestre de 2019.

Esto significa que 26.487 personas adicionales podrán acceder a la educación superior.

Además, se habilitaron 218 carreras en distintas jornadas y modalidades, de las cuales 144 son de universidades y escuelas politécnicas públicas y 74 pertenecen a institutos superiores técnicos y tecnológicos.

Adicionalmente, en este periodo, cuatro universidades públicas habilitarán 21.800 cupos en 10 carreras en línea, lo que representa un aumento del 82 % de cupos, en dicha modalidad, en relación al primer semestre de 2019. (I)