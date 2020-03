Pacientes sin coronavirus irán a la maternidad Enrique Sotomayor

Una vez que el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, recorrió la maternidad Enrique C. Sotomayor, en proceso de remodelación y adecuación, cambió el sentido de su utilización. A esta casa de salud se trasladarán a los pacientes que no estén contaminados con coronavirus (covid-19).

La decisión se adoptó luego de una reunión virtual entre el ministro Zevallos, el vicealcalde Josué Sánchez y la alcaldesa Cynthia Viteri, quien se encuentra en cuarentena por dar positivo a coronavirus. Cuando concluyan las adecuaciones y ya se cuente con los implementos necesarios, la maternidad acogerá a los pacientes.

Zevallos dijo que el Ministerio de Salud tiene a muchos pacientes que acuden a los hospitales “por sus dolencias usuales, habituales”, que bien podrían tratarse en el ex hospital materno infantil que adecúa el Municipio de Guayaquil.

“Tenemos que mover a esos pacientes (que no tienen la pandemia) y anticiparnos a lo que se nos viene y, por eso, es que estas habitaciones serían perfectas. Yo me imagino que se podrían traer acá a personas politraumatizadas, que ya se les ha atendido en otro lugar, en fase de recuperación, pero que todavía no pueden ir a la casa”, dijo Zevallos.

Viteri manifestó que hasta la fecha han invertido $3 millones en la antigua maternidad, que estaba destruida, desde cambiar baños, pisos, sistema de alcantarillado, agua potable, luz, aire acondicionado, sencillamente un cascarón abandonado. Y también tiene la zona General, que "la vamos a intervenir, porque esa zona va a servir en lo posterior para otro tipo de pacientes. O sea, terminamos las áreas de pensionado y semipensionado y empezamos a rehabilitar toda la parte de abajo, que era General”. (I)